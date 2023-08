Taylor Swift abbraccia sul palco la figlia di Kobe Bryant

Otto anni dopo l'incontro tra Taylor Swift e Kobe Bryant, poi morto in un incidente nel gennaio del 2020, la popstar ha abbracciato sul palco la figlia del campione. Come da tradizione, durante l'Eras ​​Tour, quando Swift esegue la sua canzone "22", regala un cappello decorato con "22" a un fortunato membro del pubblico. Durante il suo spettacolo di giovedì sera al SoFi Stadium di Inglewood, in California, l'artista ha scelto Bianka Bryant.