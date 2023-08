Tel Aviv: tre persone ferite in un attacco. La polizia indaga per "sospetto atto terroristico"

Almeno tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, in un “attentato” nel centro di Tel Aviv. Lo riferiscono i media israeliani, secondo cui il sospetto assalitore sarebbe stato neutralizzato. Sul web circola in questi minuti un video in cui si vede il sospetto a terra senza vita e una pistola a pochi metri, mentre un agente armato si trova sul posto.

La polizia israeliana ha dichiarato che sta indagando sull'incidente come “sospetto attacco terroristico”.

La sparatoria arriva il giorno dopo che un adolescente palestinese è stato ucciso in un attacco di civili israeliani a un villaggio palestinese nella Cisgiordania occupata.

Washington ha espresso preoccupazione per i crescenti attacchi dei coloni ebrei ai villaggi palestinesi in Cisgiordania, dove la violenza è peggiorata dall'anno scorso con l'intensificarsi delle incursioni israeliane e con gli attacchi di strada dei palestinesi agli israeliani.