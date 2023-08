Maltempo: danni in Piemonte, allerta in Veneto, Liguria e Toscana. Temperature giù anche di 20 C°

I primi effetti della tempesta in arrivo sull'Italia si stanno registrando al Nord e i temporali violenti di Torino e Milano di ieri ne sono la testimonianza. Così il meteorologo aquilano Stefano Bernardi, sottolineando che questo è solo 'l'antipasto'. L'aria fredda proveniente dal Nord Atlantico sta facendo il suo ingresso sull'Italia, la stessa impatterà su suoli e mari surriscaldati dalla calura di questi ultimi tempi e per Bernardi la parola d'ordine è prevenzione. "La bassa pressione che si scaverà sul Nord Italia produrrà effetti su tutta l'Italia - ha spiegato il meteorologo abruzzese -. Chi più, chi meno sperimenterà la potenza della 'tempesta' in arrivo e che dovrebbe riguardare soprattutto il Nord e le zone occidentali della penisola. Occhio anche alle Marche". Secondo Bernardi farà molto più fresco, giacché la temperatura è prevista in diminuzione anche di 20 gradi. "Tornerà la neve sulle Alpi a quote relativamente basse per il periodo e un gradevole e frizzantino clima sulle coste - ha concluso -. Attenzione, però, l'estate meteorologica seppur termini il primo di settembre non è detto che produca i suoi effetti anche nel corso del mese che sta per entrare, mese rinomato per essere climaticamente uno dei più apprezzati dell'anno".

Toscana da mezzanotte a rischio nubifragi In Toscana è previsto un peggioramento delle condizioni meteo e l'arrivo di temporali e nubifragi. A questo proposito la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso quest'oggi, domenica 27 agosto, l'allerta arancione e gialla, differenziati per zone, per temporali forti e rischio idrogeologico. L'allerta arancione, a partire dalla mezzanotte fino alle ore 18 di domani, lunedì 28 agosto, interessa l'alta Toscana e la fascia costiera fino a tutta la provincia di Livorno isole comprese, ovvero sulle province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia e Livorno fino all'Elba e sulla parte nord-occidentale della provincia di Pisa. In queste zone sono previsti significativi rovesci di pioggia, localmente abbondanti, con forti temporali accompagnati da grandinate e raffiche di vento che in corrispondenza dei fenomeni temporaleschi potranno risultare particolarmente violente. L'allerta gialla, a partire dalle 18 di oggi, riguarda tutto il territorio della Toscana. In questo caso l'intensità dei rovesci si prefigura meno abbondante, ma localmente potranno essere ugualmente copiosi, con grandinate sparse e raffiche di vento. Emessa un'allerta arancione per mareggiate dalle 6 di lunedì 28, per l'intera giornata, sulla costa a Sud di Piombino e sull'Arcipelago. Infine, per quanto riguarda il rischio vento, in particolare, la sala operativa della Protezione civile ha emesso un'allerta gialla su tutto il territorio regionale.

Danni ingenti in Piemonte, persiste l'allerta. Ancora cittadini senza corrente elettrica Raffiche di vento da quasi 100 km orari e piogge intense nella giornata di ieri hanno provocato disagi e danni in varie aree del Piemonte, in particolare a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, dove è stato divelto il tetto della riabilitazione dell'Ospedale Santo Spirito e sono stati registrati ingenti danni anche alle abitazioni private e alle strade per la caduta di alberi. Per constatare la situazione questa mattina il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha voluto effettuare un sopralluogo personalmente, accompagnato dal sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi. "Sono venuto personalmente perché la prima cosa da fare, e lo stiamo facendo, era la messa in sicurezza della struttura ospedaliera, spostare i pazienti e impermeabilizzare il tetto. Questo sta già avvenendo con grande impegno del Comune, della direzione ospedaliera e della Protezione civile piemontese, ma l'immagine del tetto dell'ospedale di Casale è la testimonianza delle conseguenze della furia del vento che ha colpito ieri quest'area - ha sottolineato il presidente Cirio -. Questa è la terza calamità in meno di due mesi, dopo la grandinata straordinaria del 6 luglio con pezzi di grandine grandi quanto una arancia di cui non si era mai avuta memoria e dopo la colata di fango che ha colpito Bardonecchia la sera del 13 agosto. La Regione Piemonte anche per Casale Monferrato darà tutto il proprio supporto e la nostra allerta continua a essere massima". "Ieri ai primi accenni di criticità al tetto dell'ospedale si è immediatamente provveduto a trasferire i 20 pazienti in altri reparti in sicurezza" ha spiegato il sindaco Federico Riboldi, presente insieme a Federico Nardi, direttore della Struttura complessa di cardiologia Dipartimento medico dell'ospedale Santo Santo Spirito, e Ilaria Ferrero, dirigente medico della Direzione sanitaria. "Oltre ai danni all'ospedale, che da una prima stima ammontano a oltre 400 mila euro, ci sono anche ingenti danni ai tetti di molte abitazioni e alle strade ostruite dalla caduta degli alberi - ha spiegato ancora il Sindaco -. Contiamo danni per diversi milioni di euro e con l'aiuto della Regione Piemonte chiederemo lo stato di emergenza". Prima del sopralluogo in ospedale il presidente Cirio e il sindaco Riboldi hanno incontrato in Comune i rappresentanti dell'Enel, al lavoro incessantemente per ripristinare l'energia interrotta ieri in migliaia di case. Il problema è stato già in parte risolto, ma la corrente è ancora assente in circa 500 famiglie del territorio circostante per le quali è in corso l'intervento di supporto. Resta intanto in vigore l'allerta gialla oggi su tutto il Piemonte e arancione domani sulle pianure e sui bacini di Belbo, Bormida e Orba, dopo le piogge che nella giornata di ieri hanno fatto registrare alcuni danni anche in Valle Argentera, dove è in corso la rimozione di detriti franosi con la pulizia delle strade. Ieri i temporali hanno colpito anche le aree del Pinerolese e dell'Alta Valsusa, oltre a Novarese, Astigiano e Vercellese. Le previsioni dell'Arpa indicano piogge ancora per 24/36 ore. L'attenzione resta massima e la Regione ricorda a tutti prudenza.

Anche in Friuli Venezia Giulia allerta arancione La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha aggiornato l'allerta meteo diramata ieri, e inizialmente valida per l'intera giornata di domani, elevando il grado di rischio da giallo ad arancione. Nelle prossime ore - precisa la nota - in regione sono attese piogge intense e temporali, a causa di una depressione che determinerà afflusso in quota di aria fresca e umida da sud portando instabilità diffusa su tutto il Friuli Venezia Giulia. La nuova allerta è stata prolungata fino alle ore 6 di martedì. Domani "durante tutto il corso della giornata, a più riprese saranno probabili rovesci e temporali, alcuni dei quali potranno essere forti. Le piogge saranno in genere intense, localmente stazionarie e molto intense. Sulla costa - si legge ancora nella nota - soffierà Scirocco moderato con raffiche anche sostenute. Sulla zona montana vento in quota moderato da sud. Martedì sulla regione saranno possibili rovesci e temporali sparsi. Possibile qualche temporale forte, specie su pianura e costa". Il verificarsi di tali eventi, ricorda la Protezione civile, può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali.

La Liguria proroga l'allerta arancione fino alle 15 di domani. Toti: “Massima prudenza” L'allerta meteo arancione per temporali è stata prolungata alle ore 15 di domani, lunedì 28 agosto, su tutto il territorio della Liguria. La struttura temporalesca che da questa mattina ha toccato la Liguria continuerà ad interessare il territorio accompagnata dal passaggio del fronte vero e proprio, che potrebbe far sentire i suoi effetti per tutta la notte e per parte della giornata di domani. "Invitiamo tutti alla massima prudenza e a seguire - dichiara il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti - gli aggiornamenti che saranno diffusi sui canali di comunicazione della Regione e di Arpal ed evitando tutti gli spostamenti non necessari Se esistesse un'allerta rossa per temporali l'avremmo dichiarata: il fatto che sia arancione non vuol dire che non possa portare con sé dei danni, anche perché nelle prossime ore, soprattutto nella notte. Terremo costantemente monitorata la situazione, in modo da rispondere immediatamente a possibili criticità". “Al momento non abbiamo particolari criticità, ma ricordiamo a tutti che l'allerta arancione è il massimo grado di allerta per questo tipo di fenomeni temporaleschi - dichiara l'assessore alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone - Il fronte arriverà sulla nostra regione più lentamente di quanto previsto, ma ciò non deve farci abbassare la guardia soprattutto nel corso della serata e della notte di oggi. Ci attendiamo fenomeni come grandine e vento forte, tipici di questo tipo di celle temporalesche: l'auspicio è che transitino velocemente sul nostro territorio, senza soffermarsi troppo a lungo su porzioni ristrette di territorio. Secondo le previsioni di Arpal, dopo una fase pre-frontale di matrice esclusivamente temporalesca, il passaggio perturbato in arrivo sulla nostra regione vivrà nelle prossime ore gli effetti più intensi”. Il minimo depressionario determinerà la localizzazione dei fenomeni, che includono temporali con grandine e colpi di vento, possibili downburst e, nella giornata di domani, mareggiate. Il fronte vero e proprio è atteso dalla serata, accompagnato da un'estensione delle piogge diffuse che andranno avanti anche domani e da un sensibile calo delle temperature. Nell'ultima ora si è formata una squall-line nel centro del Mar Ligure con le precipitazioni più intense dal mare fino a Cabanne di Rezzoaglio: 62mm/1h a Rapallo, 59 a Santa Margherita, 41 a Monte di Portofino (dati alle ore 12.40).