Oggi in campo Berrettini - Sinner, derby valido per il secondo turno del torneo di Toronto

L'atteso derby tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner, valido per il secondo turno del torneo 1000 di Toronto, si disputerà oggi mercoledì 9 agosto. Presumibilmente Sinner-Berrettini non inizierà prima delle 23 ora italiana, ma l'orario potrebbe anche slittare. Chi vince sarà in campo giovedì contro Murray o Purcell. Questo è il primo confronto diretto tra Berrettini e Sinner. Sinner e Berrettini, giocheranno sul Grandstand e non sul campo centrale, il derby azzurro sarà il quarto match e considerato che l'attività partirà alle ore 17 è facile pensare che Berrettini-Sinner non inizierà prima delle 23 ora italiana, ma l'inizio potrebbe anche tardare e non di poco.