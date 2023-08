Tennis, non è la notte di San Lorenzo: Musetti eliminato agli ottavi da Medvedev per 6-4, 6-4

Lorenzo Musetti è eliminato agli ottavi di finale degli Atp di Toronto nei Canadian Open di tennis dopo essere stato sconfitto per 6-4, 6-4 da Daniil Medvedev. Al termine di due set molto combattuti il 21enne di Carrara, sedicesima testa di serie del tabellone, è sconfitto dal russo, numero 3 a livello mondiale e testa di serie numero 2.

Musetti esce così dal torneo rinominato per motivi commerciali "National Bank Open", sesto ATP Masters 1000 stagionale, con un montepremi di 6 milioni e 660.975 dollari, in corso sul cemento di Toronto in Canada.