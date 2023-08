Jasmine Paolini è stata eliminata dalla statunitense Jessica Pegula per 6-4, 6-0 agli ottavi di finale del Canadian Open, torneo WTA 1000 con un montepremi di 2 milioni e 788.468 dollari in corso sul cemento di Montreal, in Canada. La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), numero 49 del ranking, è stata battuta in un'ora e sette minuti di gioco da Pegula, numero 3 del ranking e numero 4 del seeding.