Us Open, Djokovic batte Muller e torna re del ranking. Out gli azzurri

"Sono molto, molto soddisfatto di come mi sento, di come sto giocando. È solo l'inizio del torneo, ma il livello del mio tennis mi piace già e spero di mantenerlo". Così Novak Djokovic. Il serbo mancava dal torneo di New York dalla finale del 2021 persa con Daniil Medvedev, avendo saltato l'edizione scorsa a causa del suo rifiuto di farsi vaccinare contro il Covid.

"Sapevo che avrei iniziato la partita molto tardi (le 23 locali) ma ero entusiasta di scendere in campo - ha detto -. Non mi importava se avessi cominciato anche dopo mezzanotte perché aspettavo con ansia questo momento, nello stadio più grande e più rumoroso del nostro sport. Le sessioni notturne all''Arthur Ashe sono le più emozionanti, divertenti e cariche di energia che si possano avere. Penso che la mia prestazione abbia dimostrato come mi sono sentivo, in particolare nei primi due set. È stato davvero un tennis a luci spente, quasi impeccabile, un primo set perfetto", ha concluso.