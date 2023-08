Us Open, secondo turno: Matteo Berrettini costretto a ritirarsi per infortunio

Arrivederci Flushing Meadows, un saluto purtroppo non determinato da un insuccesso sul campo. Finisce nel peggiore dei modi l'avventura di Matteo Berrettini (n.36 del ranking) agli Us Open. Il tennista romano, impegnato in un match del secondo turno contro il francese Arthur Rinderknech, è stato costretto al ritiro quando il punteggio era in favore di quest'ultimo per 6-4 5-3.