Us Open, primi azzurri vincenti a New York: esordi ok per Berrettini e Arnaldi

Dopo la pioggia di eliminazioni azzurre a New York, arrivano i primi passaggi del turno. Esordio positivo per Matteo Berrettini agli Us Open di tennis, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam. Il 27enne romano, n.36 ATP, semifinalista nel 2019 a New York, ha battuto al primo turno il francese Ugo Humbert, n. 33 del ranking e 29 del seeding, in tre set con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-2 in 2 ore e 24 minuti di gioco. Per Berrettini nel secondo turno ci sarà un altro francese, Arthur Rinderknech, n.73, che ha battuto l’argentino Diego Schwartzman, sceso al n.114 del ranking.