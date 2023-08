Us Open, Sinner si aggiudica in tre set il derby italiano contro Sonego

Sonego vs. Sinner. Derby tutto italiano oggi di scena al Louis Armstrong Stadium, nella 43esima edizione del torneo sul cemento newyorkese di Flushing Meadows. Terzo confronto tra i due. Le speranze del tennis azzurro scendono in campo con il sogno, le ambizioni, di arrivare più avanti possibile in uno dei più famosi tornei del grande Slam.

Primo set. Nel terzo game, Sinner (n. 6 al mondo) riesce a strappare il servizio a Sonego (n. 36 Atp), primo break e si porta 2-1. Jannik sembra comandare gli scambi. Dopo 15’, l’altoatesino si porta 4-2. Rapidamente si arriva sul 4-5 con Sinner che serve per il match. E si aggiudica facilmente il set per 6-4. L’altoatesino è partito molto forte e ha saputo gestire con calma il vantaggio. Il piemontese non è ancora perfetto al servizio e nella risposta. Ha tentato a difendersi, ma c’è molta differenza tra i due tennisti. Ha provato ad attaccare, ma non è riuscito a fare il suo gioco.

Secondo set. Sonego sente la pressione di fronteggiarsi con Sinner, che brekka subito ad inizio set: 1-0 per lui. Il piemontese guarda verso il suo angolo sconsolato. Non riesce a interpretare la partita. Allarga le braccia. Mentre Sinner conferma il break con disinvoltura: 2-0 per lui. Jannik assolutamente a suo agio: servizio, volée al volo, punto, game. Sul rovescio Sonego soffre molto, così come soffre il servizio del connazionale. Anche sulla seconda non ha il tempo di preparare il colpo. Colpisce ma non riesce a spingere in avanti. E arriviamo 4-2 per Sinner che riesce a trovate delle soluzioni eccezionali. Doppio break per l’altoatesino, 5-2 per lui e servizio per aggiudicarsi il secondo set. Dopo un’ora e un quarto. Sonego sbaglia colpi che non dovrebbe sbagliare, che sono assolutamente nel suo range. Il tennista torinese è sfiduciato e l’altoatesino si porta a casa il secondo set: 6-2.

Terzo set. Sonego cerca conforto dal pubblico, al servizio durante il primo game. E alla fine riesce a guadagnarsi il gioco, dopo aver annullato una palla break. Ma Sinner torna a fare la differenza con la risposta. Profonda e imprendibile. Altro break, in apertura set, per l'altoatesino nel terzo game. 2-1 per lui. Il torinese è sempre sotto, alla rincorsa dell'avversario. Riesce, anche se con difficoltà, ad arrivare sul 4-3 cercando di allungare il match. Ma Sinner non perdona. Gioco, set, match: 6-4, 6-2, 6-4, e approda al terzo turno.