Us Open, tutto facile per Sinner e Sonego. Sarà derby azzurro, si sfideranno al secondo turno

Avanti Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. All'esordio nella 43ma edizione del torneo sul cemento newyorkese di Flushing Meadows, il 22enne altoatesino numero 6 al mondo ha eliminato in 6-3 6-1 6-1 il 31enne tedesco Yannick Hanfmann (n.54), mentre il 28enne piemontese n.39 della classifica Atp ha battuto 6-3 6-4 6-2 il 26enne statunitense Nicolas Moreno de Alboran. Sarà dunque derby azzurro tra Sinner e Senego al secondo turno.

Getty Lorenzo Sonego, National Bank Open Toronto - 8/08/23

"Sono soddisfatto, credo di aver giocato una partita molto positiva. Dopo Cincinnati - ha detto Sinner - abbiamo avuto un paio di giorni off, non ho pensato al tennis, ho giocato a golf e fatto altre cose. Poi abbiamo iniziato una settima di lavoro molto duro, una settimana intensa in cui ho lavorato anche tanto sul fisico. È arrivato Umberto e abbiamo fatto un po' di lavoro combined palestra-tennis e oggi questo lavoro ha dato i suoi frutti. Sia fisicamente sia tennisticamente in campo mi sentivo molto bene". "Il derby non è mai semplice anche se io sono abbastanza bravo a mettere da parte questo tipo di emozioni - ha proseguito l'altoatesino -. Sono contento di giocare con Sonego, è un ottimo tennista ed è migliorato molto; è un lottatore, serve bene, spinge il dritto e sul rovescio è migliorato moltissimo. Sarà una partita difficile ma è importante giocarle. Quando sei in campo non pensi da dove viene il tuo avversario, pensi solo a quello che va fatto. Ovviamente ci sarà un po' di tensione ma il fatto che due italiani scenderanno in campo è un buon segno, uno andrà sicuramente al terzo turno".

Getty Janni Sinner, US Open - Day 2 - 29/08/23

Nel tabellone femminile la 24enne riminese Lucia Bronzetti, n. 76 del mondo, ha eliminato invece al primo turno col punteggio di 6-4 7-6(7/3) la 12esima forza del ranking Wta, la 27enne ceca Barbora Krejcikova. Prossima avversaria di Bronzetti è la 21enne tedesca Eva Lys (n.143).

GettyImages Tennis, Lucia Bronzetti

Intanto il campione uscente degli Us Open, Carlos Alcaraz, ha debuttato a New York vincendo in meno di un'ora al primo turno. Quando il risultato era di 6-3 3-2 per lui, il suo avversario, il tedesco Dominik Koepfer, numero 86 del mondo, si è ritirato. Nella giornata dei big, vittorie anche per Gael Monfils, Stan Wawrinka, Andy Murray, Alexander Zverev e Daniil Medvedev.

Getty Carlos Alcaraz, US Open - Day 2 29/08/23

Tra le donne, dura sconfitta per Venus Williams, 43 anni, battuta dalla semisconosciuta belga Greet Minnen con un doppio 6-1. Per Venus è la peggiore sconfitta in 24 partecipazioni agli Us Open.