Wta Cincinnati: Gauff batte Muchova e si aggiudica per la prima volta un torneo 1000

Per lei è il primo trionfo in un "1000". Coco Gauff, 19enne di Atlanta, si è affermata nel "Western & Southern Open", con montepremi complessivo di poco meno di 2 milioni e 800mila dollari. Gauff, numero 6 del mondo e 7 del seeding, ha sconfitto in finale Karolina Muchova, 10 del ranking Wta, col punteggio di 6-3 6-4. La tennista di casa ha interpretato complessivamente meglio la sfida, che poneva di fronte due giocatrici al primo atto conclusivo in carriera in un "1000".

La 27enne della Repubblica Ceca è sembrata pagare la stanchezza per il caldo e per le dieci ore trascorse in campo nel corso del torneo, tre e mezza in più rispetto all'avversaria. La 19enne è la prima teenager a vincere un "1000" dal 2021, quando Iga Swiatek, che Gauff ha battuto per la prima volta in carriera qui in semifinale, ha trionfato agli Internazionali BNL d'Italia.