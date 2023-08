Terremoto: forte sisma di magnitudo 6.1 in Colombia, gente in strada a Bogotà

Un forte terremoto di magnitudo 6.1 è stato registrato nella mattinata sudamericana in Colombia.

Il sisma è stato avvertito con forza a nord di Bogotá, dove sono scattati gli allarmi ed è stato dato l'ordine di evacuazione in diversi edifici. Ci sono state segnalazioni anche in città come Bucaramanga e Medellín.

La scossa di magnitudo 6,1 sulla scala Richter è stata registrata alle 12.04 (le 19.04 in Italia), secondo un bollettino del servizio geologico colombiano pubblicato sul social network X (ex Twitter).

"Non ci sono segnalazioni di incidenti, lesioni o danni alle infrastrutture", ha twittato la sindaca di Bogotá, Claudia López, che ha raccomandato di mantenere "la calma e la serenità" alla popolazione.

Quando gli edifici hanno tremato e sono suonate le sirene, migliaia di persone, alcune in preda al panico, sono subito uscite dagli edifici per precipitarsi nelle strade.