Tokyo riversa in mare l'acqua di Fukushima. L'ira di Cina e Hong Kong

Il Giappone ha annunciato che giovedì, condizioni meteo permettendo, inizierà le procedure per il riversamento in mare dell'acqua radioattiva contenuta nelle cisterne della centrale nucleare di Fukushima, devastata dal sisma-tsunami del 2011. La decisione ha provocato l'ira della Cina, che ha convocato l'ambasciatore nipponico Hideo Tarumi e ha minacciato l'adozione di "misure necessarie per tutelare con fermezza l'ambiente marino, la sicurezza alimentare e la salute pubblica" nel caso Tokyo proceda con i suoi piani. "Se quest'acqua radioattiva è sicura, non c'è bisogno di scaricarla in mare. Se non è sicura, non si deve scaricarla", ha detto il portavoce del ministro degli Esteri Wang Wenbin, secondo cui il governo giapponese sta commettendo un "atto sbagliato, irrazionale e non necessario". Il vice ministro degli Esteri cinese Sun Weidong ha sottolineato, dopo l'incontro con l'ambasciatore nipponico, che la decisione di Tokyo è un atto "estremamente egoista e irresponsabile" che "trasferisce in modo palese il rischio di inquinamento nucleare ai Paesi vicini, compresa la Cina, e mette l'interesse personale al di sopra del benessere a lungo termine delle persone nella regione e nel mondo", si legge ancora nella nota. Per anni, Pechino ha espresso forti obiezioni al rilascio dell'acqua usata per raffreddare i reattori danneggiati, rifiutandosi di usare il termine pseudo-scientifico "trattata" per minimizzare i rischi dell'acqua contaminata dal nucleare. All'Aiea, che ha dato a luglio il via libera all'operazione, la delegazione cinese "ha fatto ricorso a ogni cavillo ed espediente possibile" per prendere tempo e rinviare le decisioni. Inoltre, Pechino, insieme alla Russia, ha invitato a luglio il Giappone a prendere nella dovuta considerazione altri metodi come "la vaporizzazione e il rilascio dell'acqua nell'atmosfera", che, secondo fonti diplomatiche cinesi, potrebbe avere un impatto minore sull'ambiente. Intanto, Natsuo Yamaguchi, a capo del Komeito, il partito alleato di Kishida, sarà la prossima settimana in Cina (dunque a sversamento già in corso) "allo scopo di spiegare il piano" del Sol Levante, facendo leva sui suoi stretti legami con Pechino. E consegnerà una lettera di Kishida al presidente XiJinping. Sui social media in mandarino, nel frattempo, è diventato virale il post di un modello teorico sviluppato dalla Tsinghua University sulla contaminazione nucleare dell'acqua di Fukushima, destinata a "inquinare la Cina e gli Usa in tre anni e il mondo in 10". Intanto, mentre diversi Paesi europei hanno revocato nel tempo le restrizioni sulle importazioni di cibo giapponese, la Cina ha introdotto test generali sulle radiazioni sui prodotti ittici nipponici.

Ansa Mercato del pesce, Pechino

Lo stop di Hong Kong all'import di pesce e frutti di mare provenienti dal Giappone La decisione del Giappone riguarda oltre 1,3 milioni di tonnellate di acqua, accumulata dopo il devastante sisma-tsunami dell'11 marzo 2011, e mette a rischio il destino politico di Kishida, esposto ai contraccolpi del settore della pesca e di parte dell'opinione pubblica sulle accuse di un progetto portato avanti senza un consenso allargato e di rassicurazioni sufficienti sulla tutela della reputazione dei prodotti ittici. Il premier ha promesso due fondi di sostegno per 500 milioni di dollari totali, i massimi sforzi sulla sicurezza e che "l'esecutivo si assumerà la piena responsabilità, anche se ci vorranno decenni". Nonostante le rassicurazioni di Tokyo, il governatore di Hong Kong, John Lee, ha ordinato l'immediata applicazione di tagli all'import di alcuni prodotti alimentari nipponici, soprattutto pesce e frutti di mare.

Ap La protesta davanti all'ufficio del premier giapponese

La Corea del Sud rispetterà la decisione di Tokyo In Corea del Sud, invece, il governo ha deciso di rispettare le conclusioni raggiunte dall'Aiea, l'agenzia atomica dell'Onu, che ha stimato un “impatto radiologico trascurabile sulle persone e sull'ambiente”, e appoggerà Tokyo anche se i partiti di opposizione hanno alzato le barricate. Un consenso strappato dal Giappone anche grazie alla svolta nelle relazioni bilaterali tra i due Paesi. La Corea del Sud ha dichiarato che non vede alcun problema con gli aspetti scientifici o tecnici del piano. Lo riporta il Korea Times che cita il primo vice capo dell'Ufficio sudcoreano per il coordinamento delle politiche governative, Park Ku-yeon, intervenuto in conferenza stampa. "Il nostro governo ha saputo che il Giappone scaricherà l'acqua contaminata dalla centrale nucleare di Fukushima, come originariamente previsto, e ha stabilito che non ci sono problemi scientifici o tecnici nello scarico dell'acqua contaminata", ha affermato. Park ha chiarito che Seul non approva né si oppone al piano e chiederà al Giappone di sospendere immediatamente lo scarico se il livello di materiale radioattivo in acqua supererà i livelli standard.

Ap Proteste in Corea del Sud contro la decisione del Giappone di sversare in mare l'acqua di Fukushima

La preoccupazione dei pescatori di Fukushima Sulla costa nord-orientale del Giappone, la maggior parte dei pescatori tace. Ma Haruo Ono, 71 anni, preferisce dire tutto ciò che pensa della "follia" di scaricare nell'oceano l'acqua della centrale nucleare danneggiata di Fukushima Daiichi. "Niente è di beneficio per noi" in questo progetto, e "i pescatori sono contrari al 100%", ha detto all'AFP. Ono, che nello tsunami del 2011 ha perso il fratello minore, vive a Shinchimachi, un piccolo porto situato a una sessantina di chilometri a nord della centrale elettrica di Fukushima Daiichi. "L'AIEA dice che lo scarico è sicuro, ecc. Ma qui dipendiamo dal mare e dai pesci, amiamo il mare, lo proteggiamo, è il nostro posto di lavoro", sottolinea Ono. "Quindi da chi pensano di avere l'autorizzazione per scaricare l'acqua? Non dovrebbe essere dal Primo Ministro, o dai presidenti. Parlo apertamente per fermare questa follia del nostro governo", dice e spiega che vorrebbe campare fino a 100 anni, altri tre decenni, cioé fino alla fine attualmente prevista per lo smantellamento della centrale di Fukushima e lo scarico nell'oceano delle sue acque: "Per garantire che non lasceremo problemi ai nostri figli e nipoti". La pesca locale è da tempo schiacciata da divieti o restrizioni di vendita, sia in Giappone che all'estero, come misura precauzionale contro il rischio di radiazioni. Dal 2011, "Fukushima era ed è percepito come un luogo da evitare. Persino le targhe delle auto che indicavano il dipartimento sono state rimosse dagli sfollati", ricorda Tomomi Kodama, 40 anni, un artista locale venuto in visita sulla costa.

Ap Barche nel porto di Fukushima

L'acqua di Fukushima L'incidente nucleare di Fukushima è conseguenza del devastante terremoto-tsunami dell'11 marzo 2011, che provocò oltre 20mila vittime concentrate lungo le coste nordorientali del Giappone. Il sistema di raffreddamento della più vecchia centrale nucleare giapponese fu danneggiato e nei nuclei di tre reattori ci fu il meltdown, lo scioglimento del nocciolo. Va chiarito che l'incidente di Fukushima, a 12 anni dagli eventi, è ancora in corso. Questo perché nei reattori permane il materiale fissile disciolto ad altissima concentrazione di radioattività, inavvicinabile dall'uomo e anche da gran parte dei robot. Questo va continuamente raffreddato e per tale operazione è necessaria molta acqua, che entra a contatto con il materiale radioattivo, contaminandosi a sua volta. Inoltre a questa va aggiunta l'acqua piovana che arriva nella centrale e quella che scorre naturalmente al di sotto da sottoporre a loro volta al trattamento. L'acqua viene stoccata - dopo essere stata trattata - in una selva di silos, che ha sostituito il bosco che circondava precedentemente la centrale. Attualmente ci sono più di 1,3 milioni di metri cubi di acqua trattata e i 1.000 serbatoi sono praticamente pieni: ci si attende che non vi sia più spazio entro la fine del 2024. Come si elimina la radioattività L'acqua di raffreddamento esce dai reattori fortemente contaminata. Per "ripulirla" è stato realizzato un sistema denominato ALPS (Advanced Liquid Processing System). Si tratta di un sistema di pompaggio e filtraggio dell'acqua che, attraverso una serie di reazioni chimiche, è in grado di eliminare 62 radionuclidi dall'acqua contaminata. Tuttavia, ALPS non ha la capacità di purificare pienamente l'acqua, perché non rimuove il trizio (idrogeno-3), un isotopo radioattivo dell'idrogeno, che è anche naturalmente prodotto in natura nell'atmosfera quando i raggi cosmici entrano in collisione con le molecole d'aria. Oltre a essere ovviamente un sottoprodotto delle centrali nucleari. Il trizio ha il più basso impatto radiologico tra tutti i radionuclidi presenti in maniera naturale nell'acqua di mare. Ha un'emivita radioattiva - cioè il tempo necessario perché la metà venga smaltita - di poco più di 12 anni. Assorbito con l'acqua nel corpo umano, invece, ha un'emivita che va da sette a 14 giorni. E' considerato dall'Aiea pericoloso per l'uomo solo a dosi molto elevate e - sempre secondo l'agenzia Onu - diverse centrali in tutto il mondo smaltiscono acqua contenente trizio a bassa quantità nelle loro normali operazioni. Comprese le centrali atomiche della Cina, che si oppone con più veemenza al rilascio delle acque di Fukushima. Come si smaltisce l'acqua di Fukushima Secondo la Tepco (proprietaria dell'impianto), lo stoccaggio di acqua trattata arriverà a zero soltanto nel 2051 e verranno rilasciati 500 metri cubi di acqua al giorno. L'acqua che verrà gettata in mare sarà sottoposta a misurazioni della radioattività per due mesi, dopo essere stata inviata a un gruppo di serbatoi intermedi da 30mila metri cubi. Da lì verrà trasferita via tubi a un impianto di diluizione situato a un chilometro di distanza. In questa struttura verrà miscelato ad acqua marina, creando una diluizione che, secondo il piano giapponese, dovrebbe provocare un'esposizione al trizio per l'uomo pari a 0,00003-0,00004 millisievert/anno, rispetto ai 2,1 millisievert/anno della radiazione naturale (media giapponese per persona). In seguito, l'acqua verrà trasferita in un tunnel di un chilometro posto sul fondo marino fino a un punto di scarico, che si trova più di 10 metri sotto il livello dell'acqua. All'uscita si troverà un ulteriore punto di controllo dei livelli di trizio. La Tepco ha urgenza di liberare quanto più spazio possibile, oggi occupato dai silos per l'acqua, perché lì dovrà essere stoccato il materiale proveniente dalla rimozione dei residui del meltdown provenienti dall'interno dei reattori. Sostanzialmente, saranno necessari 81mila metri quadri. E' questa l'operazione più difficile e del tutto inedita che occuperà i tecnici e gli esperti nei prossimi anni. Questi residui sono presso i reattori 1-2-3 della centrale, quelli andati in fusione con l'incidente, si parla di 880 tonnellate di melma radioattiva. Presentano livelli di radioattività insostenibile, letale per l'organismo umano anche a esposizioni molto limitate. Per rimuoverli, la Tepco intende utilizzare un braccio robotico. Questa operazione sarà molto lunga e ormai è chiaro che il progetto di chiudere in un trentennio il decommissionamento della centrale è saltato. L'incidente di Fukushima del marzo del 2011, insieme al disastro di Černobyl' del 26 aprile 1986, è l'unico incidente nucleare a essere stato classificato come livello 7 della scala INES, cioè il livello di gravità massima.

Ap Il premier Kishida in visita alla centrale