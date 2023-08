Torna il gran caldo in Italia: oggi 5 città da bollino rosso, domani saranno 9

Tornano gran caldo e rischio temporali sull'Italia. Da oggi sono cinque le città da bollino rosso, secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute: si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze e Perugia. Bollino arancione per Campobasso, Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Verona.

Domani, sabato 19 agosto, l'allerta rossa riguarderà un totale di 9 città, con il passaggio di Campobasso, Latina, Rieti e Roma al livello più alto.

Gli esperti meteo prevedono che un anticiclone nordafricano invaderà l'Italia con asse sudovest/nordest, espandendosi dal Marocco verso il Nord Italia. Si rinforzerà entro il weekend portando un ulteriore aumento delle temperature di almeno 3-4 gradi. Tra domenica e lunedì si prevede il passaggio dagli attuali 37 gradi di Firenze ai 40 gradi, avremo poi un balzo da 34 a 38 gradi a Milano, un aumento a Roma da 33 a 37 gradi.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.

Tra i consigli generali del ministero c'è quello di evitare l'esposizione diretta al caldo e al sole nelle ore più calde della giornata, evitare l'attività fisica intensa negli stessi orari (tra le 11.00 e le 18.00). Trascorrere le ore più calde nella stanza più fresca della casa, assicurando un adeguato ricambio di aria e bagnandosi spesso con acqua fresca. Indossare indumenti chiari, leggeri, in fibre naturali, proteggere la pelle dalle scottature con creme solari, bere liquidi, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè, evitando bevande troppo fredde e bevande alcoliche. Seguire un'alimentazione leggera, preferendo la pasta e il pesce alla carne ed evitando cibi elaborati e piccanti, consumare molta verdura e frutta fresca.

Allerta maltempo gialla in Lombardia

La sala operativa della Protezione civile di Regione Lombardia ha previsto per oggi un'allerta gialla sulle zone alpine e prealpine centro-orientali. Non sono esclusi residui rovesci o locali temporali in prima mattinata. Saranno possibili, nel pomeriggio-sera, nuovi rovesci o locali temporali, più probabili sulle zone alpine e prealpine centro-orientali.