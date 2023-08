Traffico aereo in tilt nel Regno Unito per "problemi tecnici"

Un "problema tecnico" ha colpito i sistemi di controllo del traffico aereo del Regno Unito, con le compagnie aeree che hanno avvertito di ritardi nei voli.

I servizi nazionali del traffico aereo britannico hanno affermato di aver riscontrato "problemi tecnici" e di aver "applicato restrizioni al flusso di traffico per mantenere la sicurezza".

"Gli ingegneri stanno lavorando per trovare e riparare il guasto. Ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causare." Non hanno fornito ulteriori informazioni su cosa avrebbe causato il problema o quanto tempo ci vorrà per tornare alla normalità.

Le compagnie Loganair e EasyJet hanno entrambe avvertito i passeggeri che potrebbero esserci ritardi sui voli.

BBC News ha ricordato che oggi è uno dei giorni più trafficati dell'anno, poiché molte persone tornano da lunghi viaggi di fine settimana all'estero - e l'aeroporto di Londra Gatwick nel Regno Unito è l'aeroporto a pista singola più trafficato del mondo