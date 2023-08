L'esodo di Ferragosto è cominciato con un sabato da bollino nero, domenica situazione più fluida

Qui il link per consultare le previsioni di traffico sul sito di Autostrade per l'Italia.

Altre code si registrano sulla A14 dal km 307.1 in direzione Taranto con coda tra Grottammare e San Benedetto del Tronto per un veicolo in avaria. Coda anche tra Como Centro e Chiasso per l'attraversamento della dogana svizzera e coda anche in uscita alla barriera di Como Grandate per traffico intenso. Sulla A23 Udine-Tarvisio coda in direzione del confine di Stato alla barriera di Ugovizza per traffico intenso.

Domenica da bollino rosso con traffico sostenuto e con alcune criticità, sebbene in diminuzione dopo la giornata di ieri . Prime code proseguono le code al traforo del Monte Bianco dove in corrispondenza del piazzale Italiano verso Chamonix c'è un' attesa prevista di un'ora e 30 minuti .

Le previsioni meteo

Nei prossimi giorni afa e caldo torneranno protagonisti, senza raggiugere i picchi di luglio ma accompagnando il Ferragosto con temperature che potranno vedere picchi di 40 gradi al centro della Sardegna ed umidità. E dopo una settimana di temperature contenute da bollino verde scattano i primi bollini arancioni segnalati dal ministero della Salute.

Nella giornata di domenica 13 agosto, il termometro sale ancora leggermente, con picchi di 36 gradi a Bolzano, Firenze e Prato, poi i 35° - con afa - colpiranno ancora il Centro-Nord, mentre al Sud la città più calda sarà Caserta con 33°C.

In questa domenica pre-ferragostana, arriveranno però anche dei temporali intensi sulle Alpi nel pomeriggio, in locale discesa in serata verso le pianure adiacenti, in particolare del Piemonte. Non si escludono anche delle locali grandinate.

La nuova settimana vedrà, poi, un primo picco tra lunedì e Ferragosto, sempre sulle regioni centro-settentrionali; dal 16-17 agosto invece le temperature saliranno anche al meridione e la prima giornata rovente su tutto lo Stivale, da Nord a Sud, il 19 agosto sono previsti 38-39 gradi a Ferrara, Firenze, Pavia, Siracusa e Taranto, in pratica dall'Emilia Romagna fino alla Puglia l'anticiclone Nerone avrà mano libera. Da segnalare, infine, che nelle zone interne della Sardegna raggiungeremo anche i 40 gradi all'ombra, 8 gradi meno del record del 24 luglio, ma un valore sempre eccezionale, anche perché nella seconda decade di agosto.