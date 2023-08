Trasferimenti da hotspot Lampedusa, in centro 2.614 migranti

Il maltempo ha azzerato le partenze. Per la prima volta dal 7 agosto sono passate 24 ore senza sbarchi. E si è potuto dare un po' di respiro all'hotspot cronicamente sovraffollato di Lampedusa.

Sono 2.614 i migranti attualmente presenti, fra cui 316 minori non accompagnati, nell'hotspot dell'isola dove nei giorni scorsi si è arrivati anche ad oltre 4 mila ospiti. Ieri - in mattinata - sono stati trasferiti 591 nordafricani con la nave militare Mimbelli per Augusta.

Ieri sera - attorno alle 19 - con 274 migranti a bordo, è salpato il traghetto di linea Galaxy per Porto Empedocle. Il comandante della motonave è salpato nonostante sul molo commerciale ci fossero ancora altri 200 migranti da imbarcare e questo perché vi erano dei voli di linea in arrivo all'aeroporto.

La polizia ha scortato, a piccoli gruppi, altri 420 ospiti dell'hotspot che sono stati imbarcati sulla nave Lampedusa che farà rotta verso Trapani. Sono stati annullati, intanto due voli aerei militari previsti per il pomeriggio con destinazione Bari. Le variabili climatiche, nonché l'affollamento di porto, aeroporto e moli turistici, in poche centinaia di metri, creano anche queste ulteriori criticità.

Per oggi, su disposizione della Prefettura di Agrigento, 600 migranti verranno trasferiti con la nave militare San Giorgio, altri 500 con il traghetto di linea Galaxy.