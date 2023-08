Travis Scott al Circo Massimo: guarda il concerto

Era un evento annunciato il concerto sold out di Travis Scott di ieri sera al Circo Massimo che ha fatto ballare almeno 60mila persone. Il rapper texano Jacques Bermon Webster II, nome d'arte Travis Scott, da 67 milioni di ascoltatori mensili su Spotifty, ha fatto ascoltare i brani del nuovo disco, Utopia, uscito il 28 luglio, per la prima volta dal vivo.

L'album è entrato direttamente al primo posto in Italia nella classifica Album e Compilation di Fimi. Nella Global Chart di Spotify ha debuttato alla prima posizione totalizzando in sole 24 ore oltre 128 milioni di stream e diventando così il miglior esordio dell'artista ad oggi ed il quinto miglior debutto di sempre nella storia della piattaforma.



Alla terza canzone la sorpresa: Kanye West sul palco a cantare “Can’t Tell Me Nothing”. “Non ci sarei stato io senza di lui”, dice il divo di Houston.