Travolto dalle onde a Tenerife, muore 25enne di Cuneo davanti agli occhi della fidanzata

Un giovane italiano di 25 anni, originario del cuneese, Luca Brignone, è stato ritrovato morto a Tenerife. Il ragazzo si trovava in vacanza con la fidanzata nell'isola spagnola delle Canarie. Il ragazzo sarebbe annegato travolto dalle onde mentre la ragazza è stata tratta in salvo dai soccorritori. La tragedia è avvenuta al largo della costa di Los Gigantes, a Santiago del Teide. A ritrovare il corpo del giovane, il giorno dopo la scomparsa, è stata la Guardia civil spagnola.



Il Centro di coordinamento delle emergenze e della sicurezza del 112 delle Isole Canarie ha riferito di aver ricevuto un allarme intorno alle 14, ora locale, del 14 agosto, che segnalava la presenza di due persone in difficoltà in mare, nelle vicinanze della piscina naturale di Los Gigantes e ha attivato i soccorsi. I bagnini del comune sono riusciti a salvare la ragazza e l'hanno portata a riva.



La 23enne, riferisce il 112, al momento dei primi soccorsi presentava una crisi d'ansia ed è stata trasferita in ambulanza all'Ospedale Universitario Hospiten Sur. Successivamente sono continuate le ricerche del 25enne il cui corpo è stato localizzato dalla Guardia civil il 15 agosto e si è poi proceduto alla sua identificazione.



Luca Brignone, 25enne di Cuneo, era dipendente di una ditta di lavorazione di metalli della sua zona. Si trovava assieme alla fidanzata 23enne nei pressi di una piscina naturale, un piccolo bacino accessibile ai bagnanti e creato grazie a una barriera di cemento costruita proprio per frenare l'impatto delle onde. Un luogo descritto come "tranquillo per farsi un bagno in famiglia", pur con l'avvertenza di "prestare attenzione all'alta marea e alle onde forti". Proprio una di queste onde avrebbe travolto i due giovani turisti italiani, secondo una ricostruzione preliminare dell'accaduto.



Come raccontato al telefono con l'Ansa da don Paolino Revello, parroco a Madonna delle Grazie, frazione del comune di Cuneo in cui vive la famiglia Brignone, Luca era un ragazzo "tranquillo" e "a modo", ben voluto dagli amici con cui spesso frequentava uno dei bar della località. Giovani ora sconvolti da una tragedia che non si sarebbero mai aspettati di essere toccati.



Tra i messaggi di cordoglio espressi per la scomparsa di Luca, sui social è arrivato anche quello della squadra di calcio locale del Boves, a cui era stato legato il papà Alfio: "Tutto il Boves MdG porge le più sentite condoglianze alla famiglia Brignone, ed in particolar modo al nostro ex dirigente e collaboratore Alfio, colpita dalla tragica perdita del figlio Luca".



Assistita dai servizi consolari italiani, la famiglia del giovane è ora in attesa del rientro della salma in Italia.