Trump dovrebbe costituirsi in Georgia la prossima settimana

La giornata di oggi oltre Atlantico si era aperta con le trattive tra accusa e difesa su tempi e luogo dell'arresto dell'ex presidente degli Stati Uniti d'America e candidato alla nomination repubblicana per il 2024. La procuratrice Fani Willis aveva fissato il termine ultimo al 25 agosto e proposto di iniziare il processo il 4 marzo, la vigilia del Super Tuesday , il giorno in cui si svolgono le primarie nella maggior parte dei 50 stati federati. Un post su Truth , la piattaforma social fondata dallo stesso Trump, ha intanto alimentato attacchi razzisti contro la stessa Willis, afroamericana: "Non hanno mai perseguito quelli che hanno truccato le elezioni", ha scritto l'ex presidente, “hanno perseguito solo quelli che hanno combattuto per trovare i TRUFFATORI”. Quest'ultima parola scritta in maiuscolo, in inglese, è “ riggers ”: cambia solo la prima consonante rispetto alla N-word , la parola con la N, epiteto razzista che negli Stati Uniti è un vero tabù . Molti nella destra americana hanno subito colto il riferimento, utilizzando "riggers" in luogo della N-word, contro Willis ma anche contro altri due magistrati afroamericani che hanno incriminato il magnate in due diversi procedimenti: il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg , che ha istruito l'inchiesta sui pagamenti alla pornostar Stormy Daniels, e la procuratrice generale di New York Letitia James , che indaga sulle frodi della Trump Organization . Sui siti di estrema destra sono inoltre stati pubblicati non solo i nomi dei giurati (indicati nell'atto di incriminazione) ma anche i loro indirizzi , ragione per cui sono state alzate le misure di sicurezza a loro tutela.

Secondo quanto riporta l'emittente all news Cnn citando proprie fonti, Donald Trump dovrebbe costituirsi per l'arresto la prossima settimana, a seguito dell' incriminazione formulata lo scorso 14 agosto , la quarta a suo carico, per i tentativi di sovvertire il voto in Georgia nel 2020 . Come nei casi precedenti, sarà poi rilasciato su cauzione.

Tornando alle questioni più strettamente giudiziarie, per ora il luogo in cui si dovranno presentare Trump e i suoi 18 co-imputati è il carcere della contea di Fulton, quella che comprende la capitale statale Atlanta. Lo sceriffo locale non intende risparmiare la foto segnaletica a nessuno, se le autorità non decideranno diversamente. Il 23 agosto invece è in programma il primo dibattito tv tra i candidati presidenziali repubblicani. Trump non ha ancora fatto sapere se parteciperà ma sembra orientato a organizzare un contro evento. Nel caso sarà comunque il convitato di pietra e la sua incriminazione sarà uno dei temi principali della serata.

L'autorevole testata Politico, intanto, ha spiegato che in caso di condanna Trump non potrà confidare nella grazia presidenziale (che copre solo reati federali) ma neppure chiedere aiuto al governatore locale perché, a differenza di altri stati, in Georgia non ha questo potere. La grazia, prosegue Politico, può essere concessa solo dal Georgia State Board of Pardons and Paroles, un organismo di cinque membri previsto dalla costituzione. Il board considera però le richieste solo dopo almeno cinque anni che una persona ha iniziato a scontare la pena, salvo limitate eccezioni. Se Trump venisse condannato in Georgia per tutti o la maggior parte dei 13 capi di imputazione a suo carico, è probabile quindi che dovrà affrontare almeno un po' di tempo in prigione, dal momento che molte delle accuse contro di lui comportano pene detentive minime obbligatorie.