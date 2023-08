Trump e l'ingerenza sul voto in Georgia: i procuratori di Atlanta presentano le prove al gran giurì

I procuratori di Atlanta che hanno indagato sulla presunta ingerenza illegale dell'ex Donald Trump e dei suoi alleati nelle elezioni del 2020 in Georgia hanno iniziato a presentare le loro prove davanti al gran giurì. Per due anni e mezzo, il procuratore distrettuale della contea di Fulton, Fani Willis, ha indagato sulle azioni intraprese da Trump e da altri nel tentativo di ribaltare la sua sconfitta di stretta misura in Georgia contro il democratico Joe Biden. L'ex senatrice democratica Jen Jordan, che era stata citata a testimoniare davanti al gran giurì, ha dichiarato di aver lasciato il tribunale della contea di Fulton nella tarda mattinata di oggi e di essere stata interrogata per circa 40 minuti. Le testate giornalistiche hanno riferito che l'ex deputato democratico Bee Nguyen e Gabriel Sterling, un alto funzionario dell'ufficio del Segretario di Stato, sono stati visti arrivare in tribunale.

Il tribunale di Fulton ad Atlanta ha postato e poi rimosso dal suo sito, senza spiegazioni, la causa a ruolo contro Donald Trump, citato come imputato, per le pressioni sul voto in Georgia con un elenco di accuse. Tra queste la violazione della legge statale sul racket, la sollecitazione di violazione di un giuramento d'ufficio, la cospirazione (per impersonare un pubblico ufficiale e commettere vari falsi), dichiarazioni e attestazioni scritte false. L'ufficio del procuratore distrettuale ha precisato però che per ora non è stata contestata alcuna accusa.

"Farebbe meglio a non deporre". Donald Trump, sul suo social Truth, ha diffidato con toni minacciosi l'ex vice governatore repubblicano della Georgia Geoff Duncan a deporre nell'inchiesta sulle pressioni per ribaltare il voto del 2020 nel Peach State.

E incurante del recente monito a non fare commenti incendiari, ha attaccato, sempre su Truth, la giudice Tanya Chutkan che presiede il procedimento contro di lui per l'assalto al Capitol Hill, definendola "altamente faziosa" e "piena di pregiudizi" nei suoi confronti. Come prova ha citato una dichiarazione che Chutkan ha fatto durante la condanna di una donna che ha partecipato all'attacco al Congresso.