Trump in tribunale per l'assalto a Capitol Hill. "Mi serve un'altra incriminazione per vincere"

Per la terza volta in pochi mesi, Donald Trump arriva in un tribunale per ascoltare le accuse a suo carico e, per la terza volta, un ex presidente degli Stati Uniti sarà in stato d'arresto, almeno per un'ora. A Washington però è un'altra storia rispetto a New York e Miami: il tycoon è incriminato per l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, una delle pagine più buie della storia americana avvenuta proprio a pochi metri dalla corte federale nella quale si presenta oggi, la stessa in cui hanno sfilato centinaia di rivoltosi.