Trump incriminato in Georgia, si costituirà giovedì

Donald Trump si consegnerà giovedì alla prigione di Fulton County, Atlanta, Georgia, per il riconoscimento formale, dopo

l'incriminazione per il tentativo di sovvertire le elezioni del 2020. La data è stata concordata tra i legali dell'ex presidente e l'ufficio del procuratore distrettuale. Lo riferisce la Cnn dopo che la sua difesa ha concordato una cauzione di 200 mila dollari e severe restrizioni per il tycoon nei contatti con testimoni e co-imputati.

Le condizioni di rilascio delineate nell'ordine di obbligazioni di Trump sono più ampie di quelle stabilite negli altri ordini di obbligazioni approvati in precedenza. A differenza di alcuni dei suoi coimputati, all'ex presidente è vietato utilizzare i social media per prendere di mira i suoi 18 coimputati nel caso, nonché eventuali testimoni o i 30 co-cospiratori non incriminati.

"L'imputato non compirà alcun atto per intimidire qualsiasi persona a lui nota come coimputato o testimone in questo caso o per ostacolare in altro modo l'amministrazione della giustizia", afferma l'ordine firmato dal giudice della corte superiore della contea di Fulton, Scott McAfee. "Quanto sopra include ma non è limitato a post sui social media o ripubblicazioni di post fatti da un altro individuo sui social media", si legge ancora nell'ordine.

L'ordine proibisce inoltre all'ex Presidente Usa di comunicare "direttamente o indirettamente" sul caso con uno qualsiasi dei suoi coimputati o testimoni nel caso, se non attraverso i suoi avvocati. Una disposizione simile è stata inclusa negli ordini di cauzione per alcuni dei suoi coimputati. L'ordine è firmato anche dal procuratore distrettuale della contea di Fulton Fani Willis e da tre avvocati di Trump: Drew Findling, Marissa Goldberg e Jennifer Little.