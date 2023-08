Trump non potrà più usare i social come cassa di risonanza

Il giudice federale Tanya S. Chutkan, che presiede il caso di sovversione elettorale di Donald Trump del 2020, ha vietato al tycoon di divulgare materiale "sensibile" del futuro processo sull'assalto a Capitol Hill per cui è incriminato. Chutkan ha stabilito che Trump può condividere solo "materiali non sensibili" così come designati dai pubblici ministeri e ha finito per respingere la maggior parte delle altre richieste dell'ex presidente.

Gli avvocati di Trump avevano chiesto, tra le altre cose, di darglip la possibilità di rendere pubbliche le trascrizioni delle interviste ai testimoni che non sono protette dalle regole di segretezza del gran giurì e di espandere la cerchia di persone che potrebbero avere accesso al materiale. Entrambe richieste respinte.

I pubblici ministeri nell'ufficio del consigliere speciale Jack Smith avevano chiesto di imporre un ordine di restrizione quasi immediatamente dopo che Trump era stato citato in giudizio la scorsa settimana, per un post vagamente minaccioso di Trump sui social, ritenuto potenzialmente intimidatorio per i testimoni.

Per Trump è stata una brutta giornata, perché il giudice non si è limitata a negargli la possibilità di postare sui social come vuole, ma ha concluso la prima udienza procedurale avvisandolo che per difendere l'integrità del processo è pronta a prendere ogni misura: in sostanz aper trump pare finito il tempo in cui poteva postare commenti incendiari o minacciosi, come ha fatto molto recentemente.