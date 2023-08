Trump sulle accuse del Gran Giurì di Atlanta: “È una caccia alle streghe”

Le accuse, presentate nella tarda serata del 14 agosto dal procuratore distrettuale della contea di Fulton, Fani Willis, e che Trump ha definito una "caccia alle streghe", si sommano ai problemi legali che l'ex presidente, in prima linea nella corsa alla nomination repubblicana per le elezioni del 2024, si trova ad affrontare. Tutti gli imputati sono stati accusati di “racket”, che viene utilizzato per colpire i membri di gruppi criminali organizzati e comporta una pena fino a 20 anni di carcere. Mark Meadows, l'ex capo dello staff di Trump alla Casa Bianca, e gli avvocati Rudy Giuliani e John Eastman sono tra gli accusati. "Invece di attenersi alla procedura legale della Georgia per le contestazioni elettorali, gli imputati si sono impegnati in un'impresa criminale e racket per rovesciare il risultato delle elezioni presidenziali della Georgia", ha dichiarato Willis in una conferenza stampa. Trump e gli altri imputati hanno tempo fino a mezzogiorno (le 16.00 GMT) di venerdì 25 agosto per consegnarsi volontariamente, piuttosto che affrontare l'arresto, ha dichiarato Willis.

“Questa presentazione unilaterale del Gran Giurì si è affidata a testimoni che hanno interessi personali e politici", hanno dichiarato in un comunicato gli avvocati di Trump, Drew Findling, Jennifer Little e Marissa Goldberg.

Trump, in un post sui social media, ha ripetuto i suoi attacchi verbali contro mentre cerca la Casa Bianca per la terza volta: "Perché non mi hanno incriminato prima? Perché volevano farlo proprio nel bel mezzo della mia campagna politica". Le 13 accuse di reato contro Trump corrispondono a quelle elencate in un documento che è stato brevemente pubblicato sul sito web del tribunale all'inizio della giornata e riportato da Reuters prima di scomparire.