Turisti sotto attacco: 62enne morso da un serpente a 2 mila metri, altri due allontanano un'orsa

Turisti nuovamente sotto attacco in Trentino Alto Adige da parte degli animali selvatici che abitano le montagne. Nelle ultime ore ben due episodi hanno messo in allarme gli appassionati delle gite ad alta quota.

Questa notte nei pressi del rifugio Maddalene Malga Val, nel gruppo delle Maddalene in val di Non, un escursionista trentino di 62 anni è stato soccorso dopo essere stato morso da un serpente.

L'uomo si trovava da solo lungo il sentiero 133 a una quota di circa 2.000 metri quando, intorno alle 21.40, ha chiamato il numero unico per le emergenze. La centrale unica di Trentino Emergenza, con il coordinatore dell'area operativa Trentino occidentale del Soccorso alpino e speleologico, ha chiesto l'intervento dell'elicottero mentre gli operatori della stazione valle di Non, insieme ai vigili del fuoco, si sono portati con il mezzo verso il rifugio Maddalene Malga Val.

Due tentativi di effettuare il recupero da parte dell'elicottero con il verricello non hanno avuto successo a causa delle condizioni di volo non favorevoli, con la presenza di vento. Una squadra di soccorritori ha quindi raggiunto l'infortunato in circa 30 minuti, partendo a piedi dal rifugio. Dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno imbarellato e trasportato a spalla con la barella portantina fino a una radura nei pressi del rifugio, dove l'elicottero di Trentino Emergenza lo ha recuperato a bordo con il verricello per trasferirlo all'ospedale di Cles per accertamenti.

Nuovo incontro ravvicinato con un orsa per due escursionisti sui monti delle Giudicarie.

In una nota della Provincia si legge: "Una coppia di escursionisti ha subito il 'falso attacco' di un'orsa accompagnata da un piccolo. Da una prima ricostruzione dei fatti, l'animale si sarebbe avvicinato fino ad una distanza di circa 4 metri. Agitando i bastoncini da nordic walking, le persone sarebbero riuscite ad allontanare l'animale. Il fatto è stato successivamente comunicato al Corpo forestale tramite il numero di emergenza. C'è l'ipotesi che il falso attacco possa essere stato effettuato da F36, l'orsa che solo una settimana fa ha rincorso due giovani escursionisti nella stessa zona".