Uccide il padre e un amico: proseguono le ricerche del 21enne in fuga nei boschi del Cuneese

Da qualche giorno il ragazzo era ospite con il padre presso una famiglia di amici che abitano a Montaldo. Per motivi al momento sconosciuti nel pomeriggio di ieri un litigio sarebbe scoppiato nella abitazione: secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri del comando provinciale di Cuneo, il giovane in casa ha afferrato un coltello in cucina e ha colpito il padre, ferendolo mortalmente e poi il proprietario di casa che era intervenuto. Quest'ultimo è stato portato in elicottero in ospedale ma purtroppo è deceduto in serata.

Scattato l'allarme, in paese sono arrivate le ambulanze e le forze dell'ordine ed è stata avviata la caccia all'uomo, con decine di carabinieri schierati a perlustrare case e cascine del paese, mentre un elicottero dell'Arma ha sorvolato incessantemente la zona per cercare di scorgere il fuggitivo.

Nonostante lo spiegamento di forze le ricerche non sono facili, poiché il territorio boscoso della zona è molto esteso e con aree intricate e difficili da esplorare.

La caccia al giovane, alto circa 1 metro e 75 centimetri che indossa maglietta e pantaloncini, è stata estesa anche nel territorio dei paesi vicini a Montaldo: Roburent, Monastero Vasco, San Giacomo di Roburent, fino alla zona del santuario di Vicoforte. I carabinieri raccomandano chiunque abbia informazioni utili a contattare il 112. Le operazioni sono seguite anche dal sindaco di Montaldo Mondovì, Giovanni Balbo.