Ucciso a coltellate in lite condominiale: la vittima avrebbe aggredito l'assassino con un bastone

Alessio Grana prima di essere ucciso ieri sera avrebbe colpito con un bastone il suo assassino. È la prima ricostruzione, fatta dai carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure e del nucleo investigativo di Genova, di quanto successo ieri in via Costemezzana.

La vittima, 35 anni, si sarebbe presentato alla porta del vicino, 58 anni, e forse sotto effetto di stupefacenti o alcol lo ha aggredito. A quel punto il 58enne ha preso un coltello e lo ha colpito al torace.

È stato lui stesso a chiamare i soccorsi. Dopo essere stato medicato in ospedale a Lavagna è stato portato in caserma dove, assistito dal suo avvocato Claudio Zadra, è stato interrogato e poi arrestato per omicidio.