L'Ucraina sembra avere schierato la sua migliore brigata d'elite sul fronte meridionale

Le forze armate ucraine avrebbero schierato la propria brigata più potente sul fronte di Robotyne, nella regione di Zaprozhzhia, nella direzione di Melitopol, città da 150 mila abitanti occupata il primo marzo 2022 e che da quel giorno più di ogni altra è stata teatro di una frequente attività partigiana, tra attentati alle autorità installate dal Cremlino e sabotaggi alle infrastrutture. In linea d'aria, sono 75 i chilometri da colmare, superando le fortificazioni erette dai russi negli scorsi mesi.

Isw Situazione a Robotyne al 16 agosto

L'unità in questione, secondo quanto in assenza di conferme ufficiali riferiscono tra gli altri Forbes e Kyiv Post, è la 82ª Brigata d'assalto aereo, creata circa sei mesi fa, composta da militari addestrati recentemente nel Regno Unito e dotata del migliore equipaggiamento occidentale, a partire dai carri armati Challenger di fabbricazione britannica, come quello nella foto in cima in questa pagina, divulgata nelle scorse ore sull'account Tik Tok di un soldato. Un'altra immagine era apparsa poco prima su un canale Telegram, con lo sfondo sfocato per evitare geolocalizzazioni: in questo caso si può notare una gabbia installata in cima al tank per proteggersi dalle granate sganciate dai droni nemici.

Telegram @tysknip Carro armato Challenger

Sempre negli ultimi giorni, è stato riconosciuto per la prima volta in un video di combattimenti un veicolo corazzato Stryker, fornito dagli Stati Uniti a partire da inizio anno, anch'esso in dotazione alla 82ª Brigata.

Un canale Telegram russo, infine, ha diffuso una foto di quel che sembrerebbe un mezzo blindato Marder, parte di una fornitura tedesca avviata lo scorso marzo. Anche di questi, fino a oggi, non erano mai apparse prove di un utilizzo sul campo di battaglia, e anche in questo caso corrisponde all'equipaggiamento di cui risulta essere dotata l'unità di elite delle forze armate ucraine.

Telegram @rusich_army Veicolo blindato Marder