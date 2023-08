Ultimo lascia la Sicilia dopo una full immersion tra sole, mare e cibo

Vacanze a tutto relax per Ultimo che anche quest’anno ha scelto la Sicilia per rilassarsi. Il cantante romano, con un post su Instagram, ha voluto ringraziare la regione che lo ha ospitato. “Sicilia bedda. Grazie perché ogni anno mi ospiti con amore e gentilezza, proprio come scrivevo giorni fa”. Con l’occasione, ha anche ricordato che tornerà nella nostra regione in tour: “L’anno prossimo suonerò allo stadio San Filippo di Messina e ti restituirò con tutto me stesso quest’energia che mi è rimasta addosso… sulla pelle e nel cuore”.

Nei giorni scorsi, Ultimo ha incontrato Cesare Cremonini, anche lui in vacanza alle Isole Eolie: i due hanno improvvisato insieme un duetto, interpretando il brano “Marmellata #25”, e il video ha fatto il pieno di like e commenti.

“Bologna e Roma. Fino a notte fonda, con il vino vulcanico, la chitarra americana, ridere e ridere per prenderci in giro e prendere in giro ogni cosa tranne le stelle così da vivere il più seriamente possibile quello che serio è davvero. La vita in musica e tutti i suoi segreti da cui non si smette mai di imparare. Siamo stati bene come tutte le volte in cui ci vediamo Nic, ma qui un po’ di più“.