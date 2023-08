Un anno senza Piero Angela, l'omaggio della Rai all'uomo che ci ha raccontato la scienza in tv

ll 13 agosto 2022 all'età di 93 anni moriva Piero Angela, decano della televisione, divulgatore scientifico e tra i personaggi più amati d'Italia. In occasione del primo anniversario dalla scomparsa, la Rai dedica a lui un'intera giornata di programmazioni , coronate dalla trasmissione in prima serata su Rai Uno di una puntata speciale di Ulisse, il piacere della scoperta: Piero Angela - Un viaggio lungo una vita, in cui il figlio Alberto ripercorre tutte le tappe della sua carriera. Settanta anni di vita condivisa con il pubblico: dal primo impiego in radio agli esordi in televisione come corrispondente per la Rai da Parigi e Bruxelles, dall'esperienza come inviato di guerra in Algeria e Vietnam agli incontri con le grandi star del cinema e della musica fino all'approdo alla conduzione del telegiornale su Rai1 e poi alla divulgazione scientifica, la sua grande passione. “Bisogna spiegare cose difficili in modo semplice”, ripeteva, fino a farne la sua missione e a diventare l'uomo che ha portato più di una generazione sulla Luna e in Egitto, nel corpo umano e a vedere i dinosauri. Quark, Super Quark, Viaggio nel Cosmo, La macchina Meravigliosa, Il pianeta dei dinosauri: i suoi programmi hanno segnato profondamente la storia della televisione italiana, sia dal punto di vista dei contenuti, che da quello della forma e delle innovazioni del mezzo televisivo in sé. Piero Angela era un pioniere, un visionario che, sempre con razionalità e rigore scientifico, ci ha raccontato la complessità del mondo, i progressi della scienza e della tecnologia. "Nei contenuti sto con gli scienziati, nel linguaggio sto con il pubblico", diceva, portando avanti la sua missione: quella di avvicinare alla scienza gli italiani attraverso il piccolo schermo.

Mai dimenticò di analizzare le conseguenze dell'accelerazione del progresso: dai problemi ambientali a quelli etici. A questo dedicò la sua ultima missione: "Prepararsi al futuro", una trasmissione nata per mettere al corrente le nuove generazioni sui problemi del mondo.

Nello speciale di Ulisse, Alberto Angela racconterà il padre attraverso le voci dei tanti amici e collaboratori di Piero. Da Stefano Bollani a Riccardo Muti, sulla scelta del divulgatore di usare l'aria sulla quarta corda di Bach come sigla dei suoi programmi, dal Nobel per la fisica Giorgio Parisi all'astronauta Paolo Nespoli. E ci saranno i racconti in prima persona di Piero: dall'infanzia sotto le bombe al padre, lo psichiatra Carlo Angela, che salvò dalla morte molti ebrei; dai sogni realizzati a quelli che ha dovuto lasciare a metà fino al suo ultimo invito, affidato a una lettera postuma pubblicata sui social della Rai: “Ho cercato di raccontare quello che ho imparato. Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese”.

Su Rai Cultura i reportage di Piero Angela Nel primo anniversario della scomparsa, Rai Cultura racconta gli esordi di Piero Angela e ne ripercorre la vita con lo speciale de “Il giorno e la Storia”, su Rai Storia in più repliche. Alle 9.45 “Raccontare la scienza” ne ricorda la lunga attività, mentre, alle 10.15 vengono riproposti due servizi che Piero Angela, inviato Rai da Parigi, realizzò nel 1961 per la rubrica “Controfagotto”, di Ugo Gregoretti, e – a seguire – una selezione di servizi per il Telegiornale dal 1955 al 1968, quando Piero Angela fu inviato a Parigi e a Bruxelles. Alle 13.15, inoltre, i reportage sulla guerra per l’indipendenza dell’Algeria (1955-1962) da lui realizzati a Parigi e a Algeri, oltre a una selezione di programmi realizzati tra il 1969 e il 1980 che segnarono il suo esordio come grande divulgatore. Tra questi, alle 17.00, “Prima pagina: otto ore di Waterloo”, uno dei primissimi documentari storici firmati Piero Angela, risalente al 1965, a 150 anni dalla battaglia che vide la sconfitta di Napoleone. Nel documentario ci sono due incredibili testimonianze: Ian Cronbron, un testimone indiretto della battaglia di Waterloo, avendo conosciuto un soldato che vi aveva combattuto; e Paul Brassin, che ricorda i racconti del nonno sulla battaglia.

Indagine sulla parapsicologia Le Teche Rai omaggiano Piero Angela pubblicando su RaiPlay una delle realizzazioni di maggiore successo della sua lunga carriera, "Indagine sulla parapsicologia". Trasmessa su Rai 1 dall'1 al 29 aprile del 1978, questa straordinaria inchiesta in cinque puntate intendeva fare luce sui fenomeni paranormali, allo scopo di verificarne l'autenticità da un punto di vista rigorosamente scientifico. Il lavoro di preparazione durò oltre un anno, nel corso del quale Angela realizzò un numero considerevole di interviste con scienziati e ricercatori di parapsicologia per mettere a confronto i diversi pareri degli specialisti sulle presunte facoltà di medium, veggenti, guaritori, rabdomanti e simili. Un contributo particolare al programma venne dal prestigiatore nordamericano James Randi, da sempre specializzato nel replicare i trucchi di sedicenti maghi e sensitivi al fine di dimostrare l'inesistenza dei loro "poteri psichici". Un altro esperto del cosiddetto mondo dell'occulto coinvolto da Angela nella trasmissione fu Lamar Keene, ex medium che dopo aver abbandonato il campo dello spiritismo si era deciso a rivelare i segreti del suo mestiere, come ad esempio quelli utilizzati per produrre "ectoplasmi", materializzare oggetti o indovinare il passato dei clienti, denunciando così le truffe dei propri “colleghi”. "In questa inchiesta - diceva Piero Angela - mi sono posto inizialmente una domanda: i fenomeni paranormali esistono oppure no? Se non esistono sarebbe bene saperlo; se invece esistono perché mai non ci sono massicci programmi di ricerca in quella che sarebbe la più grande rivoluzione scientifica dopo Galileo?". Angela riuscì, di puntata in puntata, a porre sotto esame e a confutare alcuni dei più celebri casi di paranormale, a partire da quello dell'israeliano Uri Geller, noto per le sue pretese capacità nel piegare cucchiai, fermare orologi e riprodurre disegni con la sola forza del pensiero. Piero Angela è tra i fondatori del Cicap , organizzazione nata per promuovere l'indagine scientifica sui cosiddetti fenomeni paranormali e sulle pseudoscienze. L'omaggio di Rai Teche al padre del giornalismo scientifico in televisione è completato dalla ricca antologia "Angela, le origini" : una selezione di servizi e programmi firmati da Piero Angela prima del grande successo di "Quark" (1981).

Piero Angela, una vita per la scienza Nato a Torino nel 1928, Piero Angela entra in Rai come cronista e collaboratore del Giornale Radio. Dal 1955 al 1968 è corrispondente del Telegiornale da Parigi e successivamente da Bruxelles. Presenta insieme ad Andrea Barbato la prima edizione del Tg delle 13.30 e nel 1976 è il primo conduttore del Tg2. Nel 1964 realizza il documentario "Alla ricerca di Mata Hari", con le testimonianze di tutti coloro che conobbero la sensuale ballerina e agente segreto, condannata a morte nel 1917. È testimone oculare della Francia guidata da De Gaulle e racconta ai telespettatori italiani le fasi cruciali della guerra d'Algeria, la gioventù ribelle ("Controfagotto" del 1961), ma anche lo scintillante mondo dello spettacolo con gli auguri di Juliette Greco e Yves Montand per il Natale 1955 o le incursioni come inviato speciale alla Mostra del Cinema di Venezia. Dagli Stati Uniti segue le imprese spaziali dell'Apollo, riuscendo a farsi inserire nella lista dei "primi viaggiatori nello spazio". È il 1968. L'anno dopo è quello della svolta "scientifica". "Una delle prime occasioni di avvicinarmi alla scienza la ebbi quando mi regalarono l'Enciclopedia dei ragazzi, dieci bei volumi con un mobiletto contenitore. Il mio volume preferito, il più consunto, era quello dei Perché?. Probabilmente lì è nato il piacere di capire". Piero Angela ha sempre raccontato di essere stato un pessimo studente: "Mi sono annoiato mortalmente a scuola. Tutti coloro che si occupano di insegnamento dovrebbero ricordare continuamente l'antico motto latino "ludendo docere", cioè "insegnare divertendo". Questo fa in una serie di programmi: "Il futuro nello spazio" del 1969, "Destinazione uomo" del 1971, "Da zero a tre anni" del 1972, "Dove va il mondo" del 1973, "Nel buio degli anni luce" del 1976, "La macchina della vita" del 1977, "Indagine sulla parapsicologia" del 1978 e "Nel cosmo" del 1980. Trasmissioni strettamente imparentate l'una con l'altra, a cominciare dalla sigla: la celeberrima "Aria sulla quarta corda" di Joahnn Sebastian Bach, nell'esecuzione del gruppo vocale The Swingle Sisters e che verrà utilizzata anche in "Quark", il programma più celebre della televisione di Piero Angela.

Il titolo Quark è un po' curioso e lo abbiamo preso a prestito dalla fisica, dove molti studi sono in corso su certe ipotetiche particelle subnucleari chiamate appunto quarks, che sarebbero i più piccoli mattoni della materia finora conosciuti. È quindi un po' un andare dentro le cose Piero Angela

La prima puntata va in onda il 18 marzo 1981. La formula di Quark è particolarmente innovativa. Si mettono in campo tutti i mezzi e le risorse tecnologiche a disposizione per rendere familiari i temi trattati : i documentari della BBC e di David Attenborough, i cartoni animati di Bruno Bozzetto usati per spiegare i concetti più difficili, le interviste con gli esperti esposti nel linguaggio più chiaro possibile. Arrivano "Quark speciale", "Il mondo di Quark", "Quark Economia", "Quark Europa". Poi le "Pillole di Quark", circa 200 mini episodi di 30 secondi, che passano oltre 5000 volte nella programmazione di RaiUno.

Nel 1986 e nel 1987 Angela conduce due prime serate su Rai 1 sui problemi del clima: atmosfera e oceani, cui seguono tre serie televisive che sfruttano le nuove tecnologie di rappresentazione grafica tramite computer: un viaggio dentro il corpo umano (La macchina meravigliosa, in otto puntate), nella preistoria (Il pianeta dei dinosauri, in quattro puntate), e nello spazio (Viaggio nel cosmo, in sette puntate). Queste serie, realizzate con la collaborazione di suo figlio Alberto, tradotte in inglese sono vendute in oltre quaranta Paesi europei, americani e asiatici, paesi arabi e Cina inclusi. Crea poi la serie "Quark italiani": una cinquantina di documentari su argomenti quali natura, ambiente, esplorazione, animali. Alcuni realizzati con il figlio ventenne Alberto in Africa, dove il ragazzo studiava paleontologia. Nel 1995 nascono Superquark e gli Speciali di Superquark, serate monotematiche su argomenti di grande interesse sociale, psicologico e scientifico. Tra questi gli indimenticabili "C'era una volta 100 anni fa", "L'incredibile storia di Enrico Fermi", "Albert Einstein", "Il paese senza figli: le sorprese del crollo delle nascite", "Shackleton, l'eroe dell'Antartide".

Ansa Piero Angela

Nel 1997 da una costola di Quark nasce Quark Atlante - Immagini dal pianeta. Nel 2000, Ulisse, programma a puntate monografiche riguardanti scoperte storiche e scientifiche. Piero Angela ha scritto 39 libri, alcuni dei quali tradotti in inglese, tedesco, francese e spagnolo, con una tiratura di oltre due milioni e mezzo di copie. Per il cinema nell’83 ha scritto il soggetto di un film realizzato da Giuliano Montaldo e interpretato da Burt Lancaster, Ben Gazzarra ed Erland Josephson, "Il giorno prima". Ha avuto premi premi non solo in Italia ma anche all'estero (negli Stati Uniti e in Giappone) e ha ricevuto a Parigi il prestigioso premio internazionale Kalinga dell'Unesco per la divulgazione scientifica. Per la sua attività ha ricevuto otto lauree honoris causa. C'è un asteroide che porta il suo nome. E ha collaborato anche con… Topolino, per il quale ha vestito i panni di Piero Papera, inviato di SuperQuack.

Ansa Piero Angela

Da sempre riservato, Piero ha raccontato la sua vita in un libro: "Il mio lungo viaggio. 90 anni di storie vissute". Suo padre era il direttore di una clinica psichiatrica a San Maurizio Canavese. "Durante la guerra - scrive nel libro - avevo 16 anni e vi ho trascorso un lungo periodo. Rimanemmo lì quasi tre anni. Uno dei miei compagni di gioco era Sergio Segre, che poi ha scritto un libro in cui ha ricordato che mio padre aveva salvato molti ebrei accogliendoli sotto falso nome nella clinica, li istruiva su come fingersi falsi malati".