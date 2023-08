Un ciclista è stato investito e ucciso da un'auto nel Pavese

Un ciclista è stato travolto e ucciso da un'auto nella serata di ieri a Lomellina, in provincia di Pavia, lungo la strada che collega Gravellona a Vigevano sulla strada statale 192.

Dalle prime informazioni la vittima sarebbe stata investita dalla macchina e dopo aver sbattuto la testa sul parabrezza è morta sul colpo. Sul posto il 118 che non ha potuto fa altro che constatare il decesso e i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. L'identificazione della vittima è ancora in corso.