Un complotto per interrompere il flusso di armi per Kiev, ordito da 007 russi "16 ucraini arrestati"

Un complotto ordito dall'intelligence di Putin, reclutando almeno 16 cittadini ucraini per collaborare con la Russia, nel piano per togliere ossigeno alla controffensiva di Kiev bloccando il flusso - pressoché continuo - di armamenti che arrivano all'Ucraina da Occidente, transitando per la Polonia. A rivelarlo, un'inchiesta del Washington Post.