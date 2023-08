Un furgone carico di armi è stato trovato nei pressi di Castel Gandolfo, a sud di Roma

Un furgone carico di armi, con targa contraffatta, è stato rinvenuto dai carabinieri in un parcheggio sul lago di Castel Gandolfo, pochi chilometri a sud Roma. Il mezzo è risultato rubato nel mese di marzo nel nord Italia, all'interno sono stati trovati borsoni con un Kalashnikov di fattura russa, 3 pistole semiautomatiche, una pistola a tamburo, due silenziatori, vari caricatori e circa 200 colpi, pronti all'uso, e due 2 taniche di alcol.

Alcune delle armi sono risultate rubate, mentre altre riportavano la matricola abrasa. L'arsenale è stato sequestrato e nei prossimi giorni sarà analizzato nei laboratori del Ris di Roma. Nel frattempo sono scattate le indagini della Procura di Velletri per risalire a chi ne fosse in possesso e per quali scopi le armi sarebbero state utilizzate.