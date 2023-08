Una benemerenza per Mattia, eroe che ha salvato la bimba precipitata. Meloni: "Onore e gratitudine"

“Poteva trasformarsi in tragedia la vicenda di una bimba caduta dal 5° piano di un balcone in un edificio a Torino. Ma grazie alla prontezza di Mattia Aguzzi, che l'ha vista precipitare e afferrata al volo, la sua vita è salva. Tanto onore e gratitudine per questo giovane eroe”, così in un post sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni .

Il volo di 15 metri non avrebbe lasciato scampo alla piccola, a pochi passi da via Nizza, nel Capoluogo piemontese, se non ci fosse stato Mattia lì sotto, in quel preciso punto, in quel preciso momento. Una storia che ha commosso l'Italia intera in questo scampolo d'estate.

Oggi la pioggia batte forte, ma a Torino non si parla d'altro. Il sindaco ha pronta una benemerenza civica per l'impiegato 37enne eroe.

La bimba è ancora all'ospedale Regina Margherita, in osservazione in fino a domani, senza lesioni evidenti. Per ora non sono emerse criticità familiari.

I genitori erano in casa al momento dell'incidente, lo shock è stato enorme anche per loro. La figlia era sfuggita sul balcone dalle tapparelle socchiuse, poi i piedi su una sdraio e in un attimo era appesa alla ringhiera, dove un ragazzo dal palazzo di fronte l'ha indicata a Mattia, che non si è sottratto: l'ha presa in un abbraccio che ha attutito il colpo.