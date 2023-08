Una nuova "Let it be" con Paul McCartney e Ringo Starr: il nuovo singolo di Dolly Parton

Paul McCartney e Ringo Starr, i due Beatles rimasti, si sono riuniti per una cover del loro successo del 1970 "Let It Be" sull'album rock in uscita della cantante country Dolly Parton.



Parton ha pubblicato il singolo venerdì 18 agosto anticipando l'album "Rockstar" previsto a novembre.



McCartney ha cantato e suonato il piano mentre Starr ha suonato la batteria nella registrazione. Peter Frampton ha suonato la chitarra e Mick Fleetwood dei Fleetwood Mac le percussioni.



L'album "Rockstar" è stato ispirato dall'ingresso di Parton nella Rock & Roll Hall of Fame lo scorso anno. Comprenderà nove canzoni originali e 21 cover con un elenco di collaboratori stellari, tra cui Elton John, Miley Cyrus, Stevie Nicks, Debbie Harry, Joan Jett e Chris Stapleton.