L'uragano Hilary avanza verso la costa messicana, lunedì raggiungerà la California

L'uragano Hilary, che si è rafforzato fino alla categoria 4 nel Pacifico del Messico, mantiene la sua intensità e avanza verso la penisola della Bassa California dove si stima che questo fine settimana approderà per poi entrare in California.

Il National Meteorological Service Hilary lo ha localizzato 495 chilometri a sud/sud-ovest di Cabo San Lucas, Baja California Sur, la destinazione turistica più popolare nel nord del Messico, e 565 chilometri a sud di Santa Fe, nello stesso stato.

Il ciclone, emerso mercoledì come una tempesta tropicale, si sta dirigendo a nord-ovest con una velocità di 19 chilometri all'ora, venti sostenuti di 215 chilometri all'ora e raffiche fino a 260 chilometri all'ora.

Il fenomeno meteorologico provocherà piogge "occasionali intense" in Baja California Sur, Sonora, Sinaloa e Nayarit, oltre a piogge "molto intense" a Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Colima e Michoacan. Sulle coste della Baja California Sur sono invece previste raffiche di vento da 80 a 100 chilometri orari e onde alte da 5 a 7 metri.

Hilary potrebbe approdare come uragano di categoria 1 domenica in Baja California mentre lunedì entrerebbe nel territorio statunitense come tempesta tropicale.

Per questo l'agenzia ha raccomandato "estrema precauzione alla popolazione in generale nelle aree degli stati citati da pioggia, vento e onde". Inoltre, ha affermato di mantenere una zona di prevenzione degli uragani da Punta Abreojos, Baja California Sur, a San Quintin in Baja California e una zona di sorveglianza degli uragani da San Quintin a Ensenada, Baja California.

Oltre a ciò, rimane una zona di prevenzione per gli effetti delle tempeste tropicali da sud di Punta Abreojos, Baja California Sur a nord di Guaymas Sonora e una zona di sorveglianza per gli effetti delle tempeste tropicali da Huatabampito a Guaymas Sonora e a nord di Ensenada, Baja California, al confine con gli Stati Uniti.