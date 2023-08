L'uragano Idalia si rafforza in Florida. L'appello del governatore: "Andate via subito"

“Dovete andare via subito. Adesso è il momento”. Il governatore Ron DeSantis ha invitato i residenti a lasciare le proprie case in vista dell'arrivo sulle coste della Florida dell'uragano Idalia che ha guadagnato potenza e potrebbe raggiungere l'intensità 4 (su scala da 1 a 5) prima di toccare terra, secondo quanto prevede il National Hurricane Center (NHC) di Miami.

Idalia dovrebbe colpire oggi (nella tarda mattinata in Italia) la costa settentrionale dello Stato, in particolare la regione nota come Big Bend.

“Non abbandonate gli animali”

"Ci sarà un'ondata di tempesta ovunque nel Big Bend che avrà un impatto molto, molto significativo e importante su quella regione", ha dichiarato DeSantis da Tallahassee, la capitale dello Stato. “Dunque andate via e non abbandonate i vostri animali domestici”, ha aggiunto, esortando i residenti delle zone di evacuazione a cercare riparo in rifugi (ne sono stati allestiti fino a 50), alberghi o case di amici situate in luoghi più alti e sicuri. Gli hotel della Florida accoglieranno anche cani e gatti delle famiglie evacuate.