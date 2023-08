Usa, Federal Reserve: ancora rischi da inflazione. Possibili nuove strette

''Con l'inflazione ancora ben al di sopra dell'obiettivo di lungo periodo del Comitato e il mercato del lavoro che rimane teso, la maggior parte dei partecipanti ha continuato a vedere significativi rischi al rialzo per l'inflazione, che potrebbe richiedere un ulteriore inasprimento della politica monetaria''. Lo scrive la Federal reserve nei verbali della riunione di luglio.

A luglio la Fed ha aumentato di altri 25 punti base i tassi portandoli in un range compreso fra il 5,25% e il 5,5%. In quella riunione i membri hanno concordato sul fatto che “il sistema bancario statunitense sia solido e resiliente”. Hanno inoltre convenuto che "le condizioni di credito più restrittive per le famiglie e le imprese probabilmente pesaranno sull'attività economica, sulle assunzioni e sull'inflazione, ma che l'entità di questi effetti sia comunque incerta".

I banchieri hanno concordato inoltre di continuare a essere molto attenti ai rischi di inflazione.