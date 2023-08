Usa: tragedia in Florida, bambino di 9 anni spara e uccide un bimbo di 6

Tragedia in Florida dove un bambino di 9 anni ha sparato un colpo di pistola alla testa a uno di 6 uccidendolo all'interno di un'abitazione. Lo riporta la Cnn citando l'ufficio dello sceriffo di Jacksonville. Inutile per il piccolo la corsa in ospedale. Al momento della sparatoria anche un adulto si trovava nella casa. Nessuno è stato fino ad ora messo in stato di accusa e le circostanze della sparatoria sono sotto inchiesta.