Utilizzo di caserme dismesse e aumenti d'organico, il piano Nordio per svuotare le carceri

Le condizioni carcerarie, dopo gli ultimi suicidi avvenuti in Piemonte e in Calabria , sono un tema che non può più attendere di essere affrontato. Per questo motivo il ministro della Giustizia Carlo Nordio ieri si è recato alle Vallette a Torino, triste teatro di altre due morti nel braccio femminile. Morti che secondo le associazioni per i diritti dei detenuti, potevano essere evitate.

Ora il Guardasigilli annuncia due priorità: recuperare strutture dismesse del demanio per trasferirvi detenuti con a carico reati minori, e potenziare l'organico nella polizia penitenziaria. Come ha ricordato ieri Nordio a margine della sua visita alle Vallette, costruire un nuovo carcere è un costo che non può essere affrontato, ma trasformare strutture come caserme abbandonate o altri tipi di edifici, è un percorso che può essere intrapreso in tempi brevi ed economicamente sostenibile per lo Stato.

Il tasso di sovraffollamento ora viaggia attorno al 121%, con 10.000 persone detenute in più rispetto ai posti effettivamente disponibili (e un numero di presenze in costante crescita). Nel 2022 si sono suicidati 85 tra detenute e detenuti. Quest'anno il tragico contatore ha superato già quota 43.

Secondo il Garante dei detenuti, Mauro Palma, intervistato da RaiNews24, una differenziazione delle condizioni detentive è una buona idea e ricorda che in questo momento sono 4mila i detenuti nelle carceri italiane per pene inferiori a 2 anni. Queste persone, dice, potrebbero essere accolte in strutture territoriali alternative e che puntino maggiormente al reinserimento sociale.