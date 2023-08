Venezia 80 al via: c'è Hollywood, ci sono gli autori, e c'è il sogno possibile di un Leone italiano

Mentre continuano le proteste dei sindacati americani del cinema con implicazioni sulle produzioni di serie e film, e sulla promozione e distribuzione di opere già realizzate; e con l'industria che sembra aver già trovato i suoi cavalli di razza per gli Academy Awards, Barbie e Oppenheimer, con la loro iniezione miliardaria al box office, parte la nuova Mostra internazionale d'arte cinematografica che in genere esiste, anche, per la presenza di attori d'oltreoceano sul red carpet, e per la possibilità di costituire l'ultimo grande trampolino, insieme a Toronto, verso gli Oscar.

Ansa il direttore del settore Cinema della Biennale Alberto Barbera e il presidente della Biennale Roberto Cicutto

Il direttore ha rassicurato che solo Challengers di Guadagnino, e con Zendaya, è saltato dal programma, ma che per il resto i film che ha scelto ci saranno tutti, anche perché nelle produzioni indipendenti ci sono attori fuori dalle proteste, perché le Major Usa hanno confermato e rilanciato dando fiducia all'Italia, e perché poi c'è il resto del mondo, immune a questa fase delicata di contrattazioni. Dunque l'istituzione Festival di Venezia, all'ottantesima edizione, è difficile da impensierire: dal 30 agosto al 9 settembre, ci sarà la magia della camminata davanti al Palazzo del cinema, ci sarà il sogno di vedere di nuovo l'arte concretizzarsi sullo schermo.

Ansa Michael Mann

Quello che ha colpito a livello internazionale del cartellone è la presenza di nomi dal peso specifico importante, come David Fincher, Sofia Coppola, Ava DuVernay, Michael Mann, Bradley Cooper e Wes Anderson, accanto a un ampio gruppo di cineasti dall'Europa, dall'America Latina, dall'Asia.

Jason McDonald / Netflix via AP Carey Mulligan, Bradley Cooper

Quello che colpisce noi, è la scelta di inserire 6 film italiani in concorso, di cui 4 prodotti da Rai Cinema: Comandante di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino, epico, ambientato in un sommergibile nel 1940, che aprirà la Mostra; Io Capitano con Matteo Garrone che mette in scena l'odissea di due migranti da Dakar all'Europa; Finalmente l’alba di Saverio Costanzo ambientato degli anni della “Hollywood sul Tevere” con Rebecca Antonaci; Enea, l’opera seconda di Pietro Castellitto che dirige anche il padre Sergio, quasi un seguito de I predatori; Lubo di Giorgio Diritti con l’attore tedesco Franz Rogowski già visto in Freaks Out; e Adagio in cui lo specialista di crime Stefano Sollima ha la possibilità di dirigere insieme Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini. Quest'anno un Leone d'oro all'Italia è possibile.

Ufficio stampa Finalmente l'alba di Saverio Costanzo

I canali in streaming continuano il loro percorso nei festival, dopo le barricate cinefile di qualche anno fa. Netflix, che ormai ha un rapporto consolidato col Lido, ha tre titoli pesanti: The Killer di David Fincher con Michael Fassbender; la biografia di Leonard Bernstein, Maestro, diretta e interpretata da Bradley Cooper; e l'horror allegorico El Conde in cui Pablo Larrain descrive il dittatore Augusto Pinochet come un vampiro. I giornali stranieri già vedono tra i favoriti anche Origin di Ava DuVernay; o la biografia di Priscilla Presley girata da Sofia Coppola; o il film di Michael Mann su Ferrari con Adam Driver e Penélope Cruz.

Netflix / ufficio stampa El Conde

Torna al Lido il greco Yorgos Lanthimos con la fantascienza surrealista di Poor Things con Emma Stone e Mark Ruffalo; e torna il messicano Michel Franco con Memory, interpretato da Jessica Chastain e Peter Sarsgaard. Il regista premio Oscar per Drive My Car Ryûsuke Hamaguchi porta il suo nuovo lavoro: Evil Does Not Exist.

M.Abramowska / ufficio stampa The Palace, Polanski, Barbareschi

Da segnalare ancora in un cartellone ampio e di qualità la presenza di Luc Besson con Dogman (il regista francese non girava da Lucy del 2019); di Léa Seydoux immersa nella fantascienza di The Beast; di Alba Rohrwacher che recita con Guillaume Canet diretta da Stéphane Brizé. E soprattutto il passaggio fuori concorso di due grandi maestri che per implicazioni extracinematografiche hanno fatto discutere, ma che sono amati in Italia: Roman Polanski porta la commedia nera The Palace ambientata in un hotel per ricchi in Svizzera all'alba del nuovo millennio; e Woody Allen col suo thriller romantico alla Match Point, Coup De Chance. Ci sarà Wes Anderson con un breve film di 39 minuti, The Wonderful Story of Henry Sugar. Il presidente della giuria è Damien Chazelle, regista di La La Land.