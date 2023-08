Verona, ragazzo di 14 anni travolto e ucciso da un'auto pirata scomparsa nel nulla

È successo lunedì sera in via San Vito di Negrar, in Valpolicella, in provincia di Verona, lungo la strada provinciale 12 dell'Aquilio. Un ragazzo di 14 anni è stato investito da un'auto pirata, fuggita dopo aver provocato l'incidente. Il ragazzo è deceduto poche ore dopo il ricovero, questa mattina, all'ospedale di Borgo Trento.

Avrebbe compiuto 14 anni a settembre, era andato a giocare a calcio con gli amici, il suo papà è ghanese e ha altri due figli più piccoli.

Sono in corso le indagini della Polizia stradale.