Ottavi di finale: Italia-Spagna, primo match ad eliminazione diretta

Il ct azzurro Davide Mazzanti, alla vigilia dell'incontro Italia-Spagna, sfida valida per gli ottavi di finale del Campionato Europeo Femminile 2023: “Ho buone sensazioni dopo la fase a gironi. Finora abbiamo giocato in progressione o dominando a tratti, motivo per il quale credo che questa Italia abbia ancora tanti margini di miglioramento. La Spagna sarà un buon banco di prova perché si tratta di una squadra pericolosa in cambio palla che gioca una pallavolo molto rapida. Noi però dovremo fare un ottimo lavoro in cambio palla per poi spingere con tutto il nostro peso in fase break. Le ragazze stanno bene, ci alleneremo al gran completo per poi recuperare tutte le energie fisiche e mentali per la sfida di sabato”.

Le azzurre si presentano con il bottino pieno, dopo aver concluso la fase a gironi con 5 vittorie su 5 con e 0 set persi, pronte ad affrontare il primo match ad eliminazione diretta al PalaWanny di Firenze. Fischio di inizio sabato alle 21:15 con diretta tv su Rai 2, Rai Sport e in streaming su Rainews.it.

Marina Lubian aggiunge: "Con la Spagna iniziano le sfide ad eliminazione diretta che richiedono concentrazione e massima applicazione. Sono fiera di quello che stiamo costruendo giorno dopo giorno e sono anche abbastanza soddisfatta delle mie prestazioni. Ovvio che senza l'apporto del resto della squadra, da sola, non potrei far nulla e pertanto mi sento di dover ringraziare tutte le mie compagne e lo staff. Contavamo di arrivare a Firenze e di giocare in questo splendido palazzetto queste partite. Sono certa che ci sarà tanto pubblico e che Firenze non ci farà mancare il sostegno necessario per andare avanti in questa competizione".

Finita la fase a gironi, le prime quattro squadre classificate di ogni gruppo affrontano le partite a eliminazione diretta. Gli ottavi di finale si giocano tra il 26 e il 28 agosto a Firenze e Bruxelles. I quarti andranno in scena tra il 29 e il 30 agosto, e infine semifinali e finali in campo a Bruxelles.