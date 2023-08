Wall Street apre in leggero rialzo, giù le borse europee

Avvio in lieve rialzo per Wall Street dopo il dato sulle richieste settimanali di disoccupazione, sotto le attese. Una seduta caratterizzata da ribassi diffusi in Europa. Si temono i contagi dal settore immobiliare cinese e si attendono le prossime mosse della Fed dopo le minute che confermano la permanenza dell'inflazione.

Milano -0,78%, Francoforte -0,4%, Parigi -0,6%, Londra -0,36%. Il gas torna a salire a 38,7 euro MWh. Lo spread si allarga a 170 punti base, il rendimento decennale sale al 4,38%.