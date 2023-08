Zaia: "Autonomia differenziata entro il 2024 o il governo fallisce"

Il messaggio, lanciato dal palco della festa della Lega a Cervia, è indirizzato direttamente a Palazzo Chigi: "Se l'autonomia non arrivasse nella tempistica del 2024 vuol dire che abbiamo fallito come obiettivo. Ma non fallisce la Lega, fallisce il governo".

Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ricorda che l'autonomia differenziata - il controverso disegno di legge già approvato dal Consiglio del ministri per dare alle regioni più funzioni politiche ed economiche riducendo le competenze statali - è nel programma di governo. "Non farla - avverte - significa venire meno a un patto. E quando il patto si rompe non si sa mai da che parte vanno i cocci".

Altrettanto nette sono le parole di Zaia sul Pnrr. Facendosi portavoce dell'allarme lanciato dai sindaci, il presidente del Veneto fa sapere di "condividere la preoccupazione" dei primi cittadini. E alla vigilia dell'intervento del ministro degli Affari Ue, Raffaele Fitto, che in Parlamento esporrà le modifiche al Pnrr, parla di "ansia e preoccupazione. Se non vengono rifinanziate iniziative che sono già messe a terra, già contrattualizzate, diventa veramente un grosso problema".

E poi ancora, sull'Ucraina. "Non vediamo un'azione diplomatica di livello. Sono d'accordo con l'invio di armi, ma un altro problema più grave è che se il gioco di Putin è quello dell'asticella, fino a che punto possiamo alzare quest'asticella? A un certo punto dobbiamo fermarci". "La guerra - ha aggiunto - pesa sulle materie prime, sull'energia e sui mercati. Questa guerra deve chiudersi velocemente".