Zuckerberg sullo scontro con Musk: "Non è serio, non conferma la data. È ora di andare avanti"

"Penso che possiamo tutti concordare che Elon non è serio ed è tempo di andare avanti. Ho offerto un vero appuntamento. Dana White si è offerta di farne una gara legittima per beneficenza. Elon non vuole confermare la data, dice che deve operarsi e chiede di fare una prova nel mio giardino". È quanto scrive su Instagram il fondatore di Facebook, Murk Zuckerberg. "Se mai Elon volesse davvero organizzare un vero appuntamento e un evento ufficiale, sa come contattarmi", aggiunge, "altrimenti, è ora di andare avanti. Mi concentrerò sulle gare con persone che prendono sul serio questo sport".