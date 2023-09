Al via la coppa del mondo di rugby. La formazione degli azzurri nel primo match contro la Namibia

Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile Kieran Crowley, ha annunciato la formazione che sabato 9 settembre alle 13 affronterà la Namibia allo Stade Geoffroy Guichard, a Saint Etienne. Quinto confronto tra le due squadre con 2 vittorie a testa, l'ultimo precedente è risalente a quattro anni fa nel primo match per entrambe le Nazionali nella Rugby World Cup 2019 in Giappone. La partita, valida per la prima giornata del Girone A della Rugby World Cup 2023, sarà trasmessa in diretta su Rai 2. Per il gruppo capitanato da Michele Lamaro si tratta dell’esordio nella Rugby World Cup, un match subito importante per indirizzare la classifica nel miglior modo possibile in vista dei successivi impegni con Uruguay, Nuova Zelanda e Francia.

Gli unici due cambi tra i titolari rispetto alla squadra messa in campo nell’ultimo turno di Summer Nations Series riguardano la prima e la seconda linea. Lo staff degli Azzurri appare intenzionato a non lasciare nulla al caso e confida su un blocco di giocatori che può offrire garanzie. Cinque gli azzurri “superstiti” dalla partita giocata all'Hanazono Stadium di Osaka, Ferrari e Riccioni che partirono dalla panchina e Morisi, Ruzza e Allan nel XV titolare così come nella prossima partita. Sono 16 gli Azzurri al primo cap nella Rugby World Cup con Allan - arrivato alla presenza numero 76 - che disputerà il terzo Mondiale di fila. Due i cambi nel XV titolare dell'Italia rispetto all'ultima gara vinta 42-21 contro il Giappone allo Stadio Monigo di Treviso, con Dino Lamb e Danilo Fischetti che prenderanno il posto di Niccolò Cannone e Ivan Nemer. Confermato Allan, Ioane - autore di tre mete contro la Nazionale del Sol Levante - e Capuozzo nel triangolo allargato Brex-Morisi centrali, Paolo Garbisi e Varney in mediana. Lamaro il capitano degli Azzurri con Lorenzo Cannone e Sebastian Negri in terza linea. In seconda linea Ruzza insieme a Lamb, mentre in prima linea scenderanno in campo Ferrari, Nicotera e Fischetti. In panca Faiva, Nemer, Riccioni, Sisi, Zuliani, Page-Relo, Odogwu.