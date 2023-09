Principe Harry, compleanno tedesco con birra e salsicce

Il secondogenito di re Carlo III e di Lady Diana ha spento le sue trentanove candeline in una birreria di Düsseldorf, insieme alla moglie, Meghan Markle, e allo staff della Fondazione dei duchi di Sussex, Archewell.

Harry era già in Germania (dopo una sosta a Windsor per visitare la tomba della regina Elisabetta II a un anno dalla sua morte) mentre Meghan lo ha raggiunto qualche giorno dopo e ha scherzato dicendo: “Ho fatto un po' tardi alla festa”. La coppia reale si è mostrata complice ed affettuosa, anche per contraddire i rumors che parlavano di una crisi tra i due.

Il motivo del soggiorno tedesco del duca sono gli "Invictus Games", l'evento sportivo internazionale, fondato e patrocinato dal secondogenito di lady Diana, a cui partecipano reduci di guerra. L'evento ha preso il via sabato 9 settembre con una serie di competizioni dall'atletica al basket in carrozzina, e si concluderà il 16 settembre, con la coppia attesa sul palco per la cerimonia di chiusura.

La birreria scelta da Harry a Düsseldorf (i giochi si tengono nell' Arena della città) si chiama Brewery Schumacher e lì il duca ha mangiato cibo tradizionale: würstel, salsicce e purè di patate, senza trascurare sei pinte piccole di birra.

Lo staff del locale ha rilasciato un'intervista al “Daily Mail”, dove ha speso parole di elogio per il principe e per sua moglie. Ai presenti è stato chiesto di non fare foto, ma tutti hanno raccontato di un Harry felice.